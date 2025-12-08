https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/kremlin-abd-ve-ukrayna-arasindaki-calismalarin-sonuclarini-anlamak-bizim-icin-onemli-1101623480.html
Kremlin: ABD ve Ukrayna arasındaki çalışmaların sonuçlarını anlamak bizim için önemli
Kremlin: ABD ve Ukrayna arasındaki çalışmaların sonuçlarını anlamak bizim için önemli
Sputnik Türkiye
Moskova’da kapsamlı çalışmaların yapıldığını hatırlatan Kremlin Sözcüsü Peskov, ardından ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmelerin... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-08T13:43+0300
2025-12-08T13:43+0300
2025-12-08T14:04+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
abd
ukrayna
donald trump
vladimir putin
steve witkoff
jared kushner
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101623309_0:0:2878:1618_1920x0_80_0_0_7b595d2d7450267c12ee09025d6ecb81.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile (ABD Özel Temsilcisi Steve) Witkoff ve (ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared) Kushner arasındaki Moskova görüşmesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü biliyorsunuz. Witkoff ve Kushner daha sonra (Ukrayna Millî Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem) Umerov liderliğindeki Ukrayna müzakere heyeti ile birlikte Moskova'da elde edilen sonuçlar üzerinde çalıştılar. Şimdi bu çalışmanın sonuçlarını anlamamız önemli” ifadesini kullandı.Kremlin’in, ABD-Ukrayna istişarelerinin sonuçları hakkında bilgi almayı beklediğini kaydeden Rus yetkili, tarafların artık tüm çalışmaların sessizlik içinde yapılması gerektiğini daha iyi anladığını belirterek, “Bu tür çalışmalar tamamen kamuya açık bir şekilde yürütülemez. Bu yapıcı değil ve en önemlisi, bu sonuç elde etmeyi sağlamaz” dedi.Peskov, ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin bir soru üzerine, “Orada diyalogdan ve yapıcı, olumlu ilişkiler kurma ihtiyacından bahsediliyor. Bu kesinlikle ilgi çekici ve vizyonumuzla tamamen uyumlu. Halihazırda ikili düzeyde mevcut olan rahatsız edici unsurları ortadan kaldırarak, ilişkilerimizi gerçek anlamda onarma ve derin bir krizden çıkarma ihtimalimizin olabileceğini anlıyoruz” yorumda bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyaretini “çok başarılı” olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü, Hindistan'ın petrol ithalatı konusunda ekonomik çıkarlarını gütmeye devam edeceğine inandıklarını söyledi.Peskov ayrıca Putin’in bugün Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nde bir toplantı düzenleyeceğini de bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-2-yerlesim-daha-dusmandan-temizlendi-1101620334.html
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101623309_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_2ea8880168a7d9d5157bdf1a97f3182c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, donald trump, vladimir putin, steve witkoff, jared kushner
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, donald trump, vladimir putin, steve witkoff, jared kushner
Kremlin: ABD ve Ukrayna arasındaki çalışmaların sonuçlarını anlamak bizim için önemli
13:43 08.12.2025 (güncellendi: 14:04 08.12.2025)
Moskova’da kapsamlı çalışmaların yapıldığını hatırlatan Kremlin Sözcüsü Peskov, ardından ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmelerin sonuçlarını da bilmek istediklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile (ABD Özel Temsilcisi Steve) Witkoff ve (ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared) Kushner arasındaki Moskova görüşmesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü biliyorsunuz. Witkoff ve Kushner daha sonra (Ukrayna Millî Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem) Umerov liderliğindeki Ukrayna müzakere heyeti ile birlikte Moskova'da elde edilen sonuçlar üzerinde çalıştılar. Şimdi bu çalışmanın sonuçlarını anlamamız önemli” ifadesini kullandı.
Kremlin’in, ABD-Ukrayna istişarelerinin sonuçları hakkında bilgi almayı beklediğini kaydeden Rus yetkili, tarafların artık tüm çalışmaların sessizlik içinde yapılması gerektiğini daha iyi anladığını belirterek, “Bu tür çalışmalar tamamen kamuya açık bir şekilde yürütülemez. Bu yapıcı değil ve en önemlisi, bu sonuç elde etmeyi sağlamaz” dedi.
Peskov, ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin bir soru üzerine, “Orada diyalogdan ve yapıcı, olumlu ilişkiler kurma ihtiyacından bahsediliyor. Bu kesinlikle ilgi çekici ve vizyonumuzla tamamen uyumlu. Halihazırda ikili düzeyde mevcut olan rahatsız edici unsurları ortadan kaldırarak, ilişkilerimizi gerçek anlamda onarma ve derin bir krizden çıkarma ihtimalimizin olabileceğini anlıyoruz” yorumda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyaretini “çok başarılı” olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü, Hindistan'ın petrol ithalatı konusunda ekonomik çıkarlarını gütmeye devam edeceğine inandıklarını söyledi.
Peskov ayrıca Putin’in bugün Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nde bir toplantı düzenleyeceğini de bildirdi.