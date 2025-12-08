https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/kremlin-abd-ve-ukrayna-arasindaki-calismalarin-sonuclarini-anlamak-bizim-icin-onemli-1101623480.html

Kremlin: ABD ve Ukrayna arasındaki çalışmaların sonuçlarını anlamak bizim için önemli

08.12.2025



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile (ABD Özel Temsilcisi Steve) Witkoff ve (ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared) Kushner arasındaki Moskova görüşmesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü biliyorsunuz. Witkoff ve Kushner daha sonra (Ukrayna Millî Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem) Umerov liderliğindeki Ukrayna müzakere heyeti ile birlikte Moskova'da elde edilen sonuçlar üzerinde çalıştılar. Şimdi bu çalışmanın sonuçlarını anlamamız önemli” ifadesini kullandı.Kremlin’in, ABD-Ukrayna istişarelerinin sonuçları hakkında bilgi almayı beklediğini kaydeden Rus yetkili, tarafların artık tüm çalışmaların sessizlik içinde yapılması gerektiğini daha iyi anladığını belirterek, “Bu tür çalışmalar tamamen kamuya açık bir şekilde yürütülemez. Bu yapıcı değil ve en önemlisi, bu sonuç elde etmeyi sağlamaz” dedi.Peskov, ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin bir soru üzerine, “Orada diyalogdan ve yapıcı, olumlu ilişkiler kurma ihtiyacından bahsediliyor. Bu kesinlikle ilgi çekici ve vizyonumuzla tamamen uyumlu. Halihazırda ikili düzeyde mevcut olan rahatsız edici unsurları ortadan kaldırarak, ilişkilerimizi gerçek anlamda onarma ve derin bir krizden çıkarma ihtimalimizin olabileceğini anlıyoruz” yorumda bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyaretini “çok başarılı” olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü, Hindistan'ın petrol ithalatı konusunda ekonomik çıkarlarını gütmeye devam edeceğine inandıklarını söyledi.Peskov ayrıca Putin’in bugün Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nde bir toplantı düzenleyeceğini de bildirdi.

