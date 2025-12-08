https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/kaymakamlik-duyurdu-yeni-evlenenlere-6-ay-kira-ve-200-bin-tl-esya-destegi-1101629478.html

Kaymakamlık duyurdu: Yeni evlenenlere 6 ay kira ve 200 bin TL eşya desteği

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Kaymakamlık, 'Aile Yılı' kapsamında yeni evlenen ve ekonomik durumu yetersiz olan çiftlere 6 ay boyunca kira yardımı ve 200 bin lira... 08.12.2025

Arpaçay Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen 'Huzurlu Aile Huzurlu Toplum Projesi' kapsamında yeni evlenen gençlere yardım veriyor.Kaymakam Muhammed Burak Akköz, 2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte aile odaklı projelere ağırlık verdiklerini belirtti. Yeni yuva kuran çiftlerin destek kapsamına alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Akköz, şunları söyledi:Kaymakam Akköz, proje kapsamında sunulan eşya desteğinin yaklaşık 200 bin lirayı bulduğunu aktararak, maddi imkansızlık yaşayan genç çiftlerin bu destekten faydalanabileceğini ifade etti.

