Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Yeni evlenenlere verilecek kredi yeni yılla birlikte ne kadar olacak?
20.11.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'nda sağlanan kredi desteğinin 2026 Ocak ayından itibaren artırılacağını duyurdu. Şu anda 150 bin lira olan kredi, 18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin lira olarak verilecek. Kredi miktarı 250 bin liraya çıkacak Yılmaz, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Sosyal Panorama 2025: Türkiye'de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği" sempozyumunda konuştu. Aile ve Gençlik Fonu kurduklarını dile getiren Yılmaz şunları dile getirdi:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'nda sağlanan kredi desteğinin 2026 Ocak ayından itibaren artırılacağını duyurdu. Şu anda 150 bin lira olan kredi, 18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin lira olarak verilecek.
Kredi miktarı 250 bin liraya çıkacak
Yılmaz, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Sosyal Panorama 2025: Türkiye'de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği" sempozyumunda konuştu. Aile ve Gençlik Fonu kurduklarını dile getiren Yılmaz şunları dile getirdi:
"Fon kanalıyla gelecek nesiller adına evliliklere destek sunuyoruz. Yeni evlenen çiftlere 150 bin lira faizsiz, iki yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, özel sponsorları da dahil etti, ev eşyasında ciddi indirimler, başka birtakım desteklerle birlikte imkanı olmadığı için evliliğini erteleyen gençlerimizin ertelememeleri için böyle bir mekanizma oluşturmuş durumdayız. Ocak ayından itibaren de buradaki desteklerimizi artırıyoruz. 18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin liraya çıkaracağız, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin liraya çıkaracağız."