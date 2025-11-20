https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-duyurdu-yeni-evlenenlere-verilecek-kredi-yeni-yilla-birlikte-ne-1101162262.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Yeni evlenenlere verilecek kredi yeni yılla birlikte ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Yeni evlenenlere verilecek kredi yeni yılla birlikte ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni evlenen çiftlere verilen kredilerin ocak ayından itibaren artırılacağını açıkladı. 150 bin liralık iki yıl geri... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'nda sağlanan kredi desteğinin 2026 Ocak ayından itibaren artırılacağını duyurdu. Şu anda 150 bin lira olan kredi, 18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin lira olarak verilecek. Kredi miktarı 250 bin liraya çıkacak Yılmaz, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Sosyal Panorama 2025: Türkiye'de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği" sempozyumunda konuştu. Aile ve Gençlik Fonu kurduklarını dile getiren Yılmaz şunları dile getirdi:

