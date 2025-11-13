Türkiye
Düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşı Ankara'da
Düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşı Ankara'da
Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşı Ankara'ya iniş yaptı. Şehitlerin naaşının adli tıpa götürüldüğü bildirildi. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
Düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağının Ankara'ya geldiği bildirildi.Enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan askerlerin naaşları, adli tıp çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda bulunan A400M askeri kargo uçağına konuldu.Uçak yerel saatle 19.30 civarında Türkiye'ye gelmek üzere havalimanından ayrıldı. Uçak yaklaşık bir saat sonra Ankara'ya ulaştı.Son şehit naaşına bugün ulaşılmıştıGürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Signagi Belediyesi'nde Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede içinde 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait C130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da düşmüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor" açıklamasını yapmıştı.Milli Savunma Bakanlığı, arama çalışmaları sonucunda son şehit naaşına ulaşıldığı duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/erdogan-sehitlerin-isimlerini-saydi-hepimizin-basi-sag-olsun-1100932980.html
20:36 13.11.2025 (güncellendi: 21:06 13.11.2025)
Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşı Ankara'ya iniş yaptı. Şehitlerin naaşının adli tıpa götürüldüğü bildirildi.
Düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağının Ankara'ya geldiği bildirildi.
Enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan askerlerin naaşları, adli tıp çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda bulunan A400M askeri kargo uçağına konuldu.
Uçak yerel saatle 19.30 civarında Türkiye'ye gelmek üzere havalimanından ayrıldı. Uçak yaklaşık bir saat sonra Ankara'ya ulaştı.

Son şehit naaşına bugün ulaşılmıştı

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Signagi Belediyesi'nde Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede içinde 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait C130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da düşmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor" açıklamasını yapmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı, arama çalışmaları sonucunda son şehit naaşına ulaşıldığı duyurulmuştu.
