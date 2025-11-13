https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/dusen-askeri-kargo-ucaginda-sehit-olan-20-askerin-naasi-ankarada-1100983117.html

Düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşı Ankara'da

Düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşı Ankara'da

Sputnik Türkiye

Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşı Ankara'ya iniş yaptı. Şehitlerin naaşının adli tıpa götürüldüğü bildirildi. 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T20:36+0300

2025-11-13T20:36+0300

2025-11-13T21:06+0300

türki̇ye

ankara

şehit

şehit cenazesi

naaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100983183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a75d4aace2316c7cfb094e3035fd266.jpg

Düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağının Ankara'ya geldiği bildirildi.Enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan askerlerin naaşları, adli tıp çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda bulunan A400M askeri kargo uçağına konuldu.Uçak yerel saatle 19.30 civarında Türkiye'ye gelmek üzere havalimanından ayrıldı. Uçak yaklaşık bir saat sonra Ankara'ya ulaştı.Son şehit naaşına bugün ulaşılmıştıGürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Signagi Belediyesi'nde Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede içinde 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait C130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da düşmüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor" açıklamasını yapmıştı.Milli Savunma Bakanlığı, arama çalışmaları sonucunda son şehit naaşına ulaşıldığı duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/erdogan-sehitlerin-isimlerini-saydi-hepimizin-basi-sag-olsun-1100932980.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, şehit, şehit cenazesi, naaş