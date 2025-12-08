'#İstanbul' kitabı üzerine ilk ayrıntılı söyleşi yapıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/istanbul-kitabi-uzerine-ilk-ayrintili-soylesi-yapildi-1101627024.html

Türkçe–Rusça iki dilli edebiyat derlemesi “#İstanbul”, Yaykoop Kitabevi’nin 6 Aralık 2025 tarihli etkinliğinde okurlarla buluştu. Abaküs Yayınları tarafından basılan eser için düzenlenen söyleşiye, kitabın yazarları ve çevirmenleri katıldı. Program, projenin sahibi ve aynı zamanda derlemenin yazarlarından biri olan İrina Aka tarafından yönetildi.Genç çevirmenlerin katkısıyla oluşan bir projeDerleme, çağdaş yazarların öykü ve şiirlerinden oluşuyor ve İstanbul’u farklı bir kültürel perspektiften ele alıyor. Türkçe çeviriler, Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu genç çevirmenler tarafından gerçekleştirildi. Eser, İstanbul edebiyatı ve Rusça edebiyat çevirisi açısından özgün bir çalışma niteliği taşıyor.Okurlardan yoğun ilgiSöyleşide okurlar, kitabın yazım süreci, çeviri aşamalarında yaşanan zorluklar ve iki dilli formatın önemi hakkında detaylı sorular yöneltme imkânı buldu.Etkinlikte söz alan kitabevi yöneticisi şu değerlendirmeyi yaptı:“İngilizce, İspanyolca gibi dillerde buna benzer öğrenme amaçlı hikâye kitaplarına kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz ama Rusça için bu tür bir eser bulunmuyor ve bu kitap sadece Rus dili okuyan üniversite öğrencileri için değil aynı zamanda kendisi için farklı bir dil öğrenen insanlar için de güzel bir kaynak.”'İstanbul yalnızca bir mekân değil'Proje sahibi İrina Aka, kitabın ortaya çıkış hikâyesini anlattı. Aka, “İstanbul’un yalnızca bir mekan değil; duygu, hafıza ve kültürel etkileşim alanı olduğunu, bu nedenle iki dilli edebiyat derlemesi üretmenin doğal bir tercih haline geldiğini” söyledi. Aka, genç çevirmenlerle çalışmanın projeye ayrı bir dinamizm kattığını vurguladı.Kitapta yer alan çevirmenlerden biri ise İstanbul'un farklı kültürler tarafından nasıl algılandığını şu sözlerle anlattı:“İstanbul’da yaşıyoruz ve bu şehrin kültürüne içerden bakıyoruz. Bizim için son derece doğal olan pek çok şeyin, başka bir kültürden gelen yazarların metinlerinde bambaşka bir anlam kazandığını görüyoruz. Aşina olduğumuz bir dünyanın, onların gözünde nasıl şekillendiğine tanık olmak çok ilginç bir deneyim. Bu farklı bakış açılarını okumak ve çevirmek, bizim de şehrin kendisine dair bakış açımızda değişimlere sebep oldu.”

