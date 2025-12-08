https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/israil-ve-hamas-ateskeste-ikinci-asamaya-mi-giriyor-1101622710.html

İsrail ve Hamas ateşkeste ikinci aşamaya mı giriyor?

Hamas'ın, Gazze'de tutulan son İsrailli rehine cenazesini bu hafta teslim etmesi bekleniyor. Ateşkesin ilk aşaması nasıl geçti, ikinci aşamaya geçiş şansı ne?

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Bassem Naim, dünkü açıklamasında grubun İsrail ile varılacak ateşkes anlaşması kapsamında elindeki mevcut silah stoğunun 'dondurulması ya da depolanması' konusunu görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Katar'ın başkenti Doha'da konuşan Naim, ayrıca "Gerilimin tırmanışı ya da herhangi bir çatışmayı önlemek için kapsamlı bir yaklaşıma açık olduklarını" söyledi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise yine pazar günü yaptığı açıklamada, ikinci aşamanın zorlu olacağını ancak bu ay içinde başlayabileceğini söyledi. Ancak, ilk aşama boyunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam etti ve en az 360 Filistinli hayatını kaybetti. Yardım girişi hala kısıtlı olup, izin verilen miktarlar anlaşmada öngörülenin çok altında kaldı.İlk aşamanın özeti ve ikinci aşamadan beklentiler:Ateşkesin ilk aşaması uygulandı mı?Ateşkesin 10 Ekim'de başlamasından bu yana İsrail'in anlaşmayı 500'den fazla kez ihlal ettiği bildiriliyor. Bu ihlallerde en az 360 Filistinli öldü ve Gazze'deki iki yıllık çatışmalarda toplam can kaybı 70 bini aştı. Birleşmiş Milletler uzmanları, bu saldırıları ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olarak nitelendiriyor.İsrail, birliklerini geri çekti mi?Anlaşma şartlarına göre İsrail, birliklerini Gazze Şeridi’nin kara sınırları boyunca uzanan ve İsrail ordusunun kontrol ettiği alanlarla Hamas'ın kontrolündeki alanları ayıran ‘sarı hattın’ arkasına çekti. Ancak Hamas, İsrail'i sarı çizgiyi Gazze'nin içine doğru ‘günlük olarak’ aşmakla suçluyor. Bu durum, sınırın yanlış tarafında kalanları yerinden ediyor ve belirsiz sınıra yaklaşan Filistinlilerin, öldürülmesine yol açıyor. İsrail, yardıma izin verdi mi?Bu yıl Gazze'deki tam İsrail ablukası, Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından Ağustos ayında Gazze Şehri'nde resmen tanınan bir kıtlığa yol açtı. Ateşkes sonrası İsrail, yardım girişine biraz daha fazla izin verdi ancak bu, Gazze'nin ihtiyaçlarının ve anlaşmada belirtilen miktarın çok altında kaldı.UNICEF ve ortakları ekim ayında, beş yaş altındaki yaklaşık 9 bin 300 çocuğun akut yetersiz beslenme yaşadığını tespit etti. Bu rakam, şubat ayındaki önceki ateşkeste bildirilen seviyenin beş katı.İkinci aşama için plan ne?Anlaşmanın ikinci aşaması, Gazze'nin savaş sonrası yönetimine odaklanıyor.Şimdiye kadar en detaylı çerçeve, ABD destekli ve kısmen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan plan.Plan, siyasi fraksiyonlar yerine Filistinli teknokratların günlük yönetimi üstleneceği bir geçiş aşaması öngörüyor. Bu çalışma, çok uluslu ‘barış kurulu’ tarafından denetlenecek ve güvenlik ile silahsızlaştırmadan sorumlu Uluslararası İstikrar Gücü tarafından desteklenecek.Plandaki ‘amaç’, Gazze'nin yeniden inşasını sağlamak ve silahlı çatışmalara dönüşü önlemek.

