İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine saldırı düzenledi: 2 belde hedef alındı

Ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı iki noktayı hedef göstererek bölge... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde bulunan iki farklı bölgeye yönelik yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı noktaların işaretlendiği iki ayrı harita yayımladı.Adraee, paylaşımında Hizbullah’ın bölgede yeniden faaliyet yürütmeye çalıştığını öne sürerek, bu iddiaya karşılık olarak İsrail ordusunun söz konusu alanlara saldırı düzenleyeceğini ileri sürdü. Haritalarda hedef olarak işaretlenen bölgelerin, Nebatiye’ye bağlı Caba ile Sur’a bağlı Mahruna olduğu belirtildi.'Derhal boşaltın' çağrısıİsrail Ordu Sözcüsü, söz konusu iki noktada bulunan binaların derhal boşaltılması gerektiğini ifade ederek, bölgedeki sivillerin en az 300 metre uzaklaşmasını istedi. Adraee, tahliye çağrısına uyulmaması halinde bölgede bulunan kişilerin hayatlarının tehlike altında olacağını savundu.Bu açıklama, ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen bölgedeki güvenlik endişelerinin sürdüğünü ve yeni bir gerilim dalgasının yaşanabileceğini gösterdi.Caba ve Mahruna beldelerine hedef alındıLübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre, İsrail savaş uçakları, yaklaşan bir saldırı konusunda uyarıda bulunduktan kısa bir süre sonra Mahrouna kasabasına hava saldırısı düzenledi.İsrail Ordusu sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Güney Lübnan'da Hizbullah'ın hedeflerine saldırı düzenlediğini ileri sürdü.Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Ateşkese rağmen saldırılar sürüyorİsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırılarını artırmış, Eylül 2024’te ise çatışmalar daha geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Bu süreçte 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 17 bin kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.27 Kasım 2024 tarihinde Lübnan ve İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in bu anlaşmayı binlerce kez ihlal ettiği yönünde açıklamalar yapılmıştı.İşgal altındaki bölgeler ve son bir yıllık bilançoİsrail’in, 8 Ekim 2023’ten sonra Lübnan topraklarında ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tuttuğu, bunun yanı sıra onlarca yıldır kontrolünde bulunan bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürdüğü belirtiliyor.Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre ise İsrail’in ateşkesi ihlal ettiği 27 Kasım 2024- 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yıllık süreçte düzenlediği saldırılarda 335 kişi hayatını kaybetti, 973 kişi yaralandı.

