Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Alman basını: Köşeye sıkışan Zelenskiy toprak tavizlerini kabul etmek zorunda
Alman basını: Köşeye sıkışan Zelenskiy toprak tavizlerini kabul etmek zorunda
Sputnik Türkiye
Zelenskiy'in müzakere masasına oturması gerektiği yönündeki görüşler, Kiev'in en büyük destekçisi olan ülkelerin medyasında öne çıkmaya devam ediyor.
Kiev rejiminin başı Vladimir Zelenkiy'in müzakerelerin temeli olarak toprak tavizlerini kabul etmekten başka seçeneği olmadığı belirtildi.Alman Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde, "Zelenskiy köşeye sıkıştı: Artık müzakere masasına oturmak zorunda" dendi.Yolsuzluk skandalı, cephedeki başarısızlıklar, önemli yerleşimlerin kaybedilmesi, askerlerin moral ve motivasyonunun düşmesi, firarilerin sayısının artması nedeniyle Zelenskiy'in müzakerelerde elinin zayıfladığı belirtilen haberde, "Zelenskiy müzakereleri reddederse, yalnızca Avrupa'nın yardımına güvenmek zorunda kalacak ve bu da çatışmanın devam etmesine, Kiev'in daha da zayıflamasına ve müzakerelerdeki konumunun bozulmasına yol açabilir" ifadelerine yer verildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cephedeki başarısızlıkların Ukrayna'yı hemen müzakere masasına oturtması gerektiğini belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta India Today'e verdiği röportajda, Kiev'in kontrolündeki toprakların ya silah yoluyla kurtarılacağını ya da Ukrayna askerlerinin o toprakları terk edip oradaki insanları öldürmeyi bırakacağını vurgulamıştı.
Alman basını: Köşeye sıkışan Zelenskiy toprak tavizlerini kabul etmek zorunda

Zelenskiy'in müzakere masasına oturması gerektiği yönündeki görüşler, Kiev'in en büyük destekçisi olan ülkelerin medyasında öne çıkmaya devam ediyor.
Kiev rejiminin başı Vladimir Zelenkiy'in müzakerelerin temeli olarak toprak tavizlerini kabul etmekten başka seçeneği olmadığı belirtildi.

Alman Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde, "Zelenskiy köşeye sıkıştı: Artık müzakere masasına oturmak zorunda" dendi.

Yolsuzluk skandalı, cephedeki başarısızlıklar, önemli yerleşimlerin kaybedilmesi, askerlerin moral ve motivasyonunun düşmesi, firarilerin sayısının artması nedeniyle Zelenskiy'in müzakerelerde elinin zayıfladığı belirtilen haberde, "Zelenskiy müzakereleri reddederse, yalnızca Avrupa'nın yardımına güvenmek zorunda kalacak ve bu da çatışmanın devam etmesine, Kiev'in daha da zayıflamasına ve müzakerelerdeki konumunun bozulmasına yol açabilir" ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cephedeki başarısızlıkların Ukrayna'yı hemen müzakere masasına oturtması gerektiğini belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta India Today'e verdiği röportajda, Kiev'in kontrolündeki toprakların ya silah yoluyla kurtarılacağını ya da Ukrayna askerlerinin o toprakları terk edip oradaki insanları öldürmeyi bırakacağını vurgulamıştı.
