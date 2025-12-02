https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/prof-dr-ilber-ortayli-gazzelerin-bile-durumunu-ozleyecek-hale-geliriz-1101492273.html
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Gazzelilerin bile durumunu özleyecek hale geliriz
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 'Konnektivite: Order-Disorder-Reorder' temasıyla düzenlenen Vizyoner'25 etkinliği bugün yapıldı.Vizyoner’25 programında, Okan Bayülgen’in moderatörlüğünü yaptığı 'Bir Sohbetin İçinde Zamane Dünyası' başlıklı oturumda konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Orta Doğu’nun önemine vurgu yaptı.Prof. Dr. Ortaylı, "Keşke Orta Doğu uyansa. Türkiye, keşke Orta Doğu’da uyansa. Burası doğrudan doğruya Kuzey Akdeniz’dir. Kuzey Akdeniz, tarih boyunca kendini savunan bir bölgedir" dedi.Ünlü tarihçi, "İktidar ve muhalefet olarak insanlar aklını başına toplamazsa, temel müesseselerimize saldırmaktan, tahrip etmekten zevk alırsa bedelini orta sınıflar çok fena öder. İşinde gücünde olan insanlar, çocuklarımız bunun bedelini öder. Yani Gazzelilerin bile durumunu özleyecek hale geliriz. Çok kritik bir noktadayız" ifadelerini kullandı.
22:24 02.12.2025 (güncellendi: 22:45 02.12.2025)
