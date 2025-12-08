Türkiye
Bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 197 futbolcu daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 197 amatör futbolcunun daha tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini bildirdi.Açıklamada, 10 Kasım'da PFDK'ya gönderilen bin 24 futbolcunun ardından, profesyonel liglerde 'A Takım' listelerinde yer alan veya esame listesine yazılarak maçlarda oynayabilen 658 amatör futbolcu üzerinde yapılan incelemede 197 ismin bahis oynadığının tespit edildiği belirtildi.Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 8 Aralık 2025 itibarıyla tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen futbolcular şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/futbolda-bahis-sorusturmasinda-yeni-operasyon-futbolcularin-da-aralarinda-oldugu-cok-sayida-kisi-1101565028.html
Bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 197 futbolcu daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 197 amatör futbolcunun daha tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini bildirdi.
Açıklamada, 10 Kasım’da PFDK’ya gönderilen bin 24 futbolcunun ardından, profesyonel liglerde 'A Takım' listelerinde yer alan veya esame listesine yazılarak maçlarda oynayabilen 658 amatör futbolcu üzerinde yapılan incelemede 197 ismin bahis oynadığının tespit edildiği belirtildi.
Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 8 Aralık 2025 itibarıyla tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen futbolcular şu şekilde:
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
TÜRKİYE
Futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyon: Ahmet Çakar, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş gözaltında
5 Aralık, 10:01
