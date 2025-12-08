https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/bahis-sorusturmasinda-yeni-dalga-197-futbolcu-daha-pfdkya-sevk-edildi-1101631662.html

Bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi

Bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 197 futbolcu daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. 08.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-08T17:52+0300

2025-12-08T17:52+0300

2025-12-08T17:52+0300

spor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

tff 3. lig

tff 1. lig

tff 2. lig

tff 2. lig beyaz grup

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b2a5fd90311ca1c8674b24b2cd776471.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 197 amatör futbolcunun daha tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini bildirdi.Açıklamada, 10 Kasım’da PFDK’ya gönderilen bin 24 futbolcunun ardından, profesyonel liglerde 'A Takım' listelerinde yer alan veya esame listesine yazılarak maçlarda oynayabilen 658 amatör futbolcu üzerinde yapılan incelemede 197 ismin bahis oynadığının tespit edildiği belirtildi.Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 8 Aralık 2025 itibarıyla tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen futbolcular şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/futbolda-bahis-sorusturmasinda-yeni-operasyon-futbolcularin-da-aralarinda-oldugu-cok-sayida-kisi-1101565028.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, tff 3. lig, tff 1. lig, tff 2. lig, tff 2. lig beyaz grup