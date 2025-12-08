https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/eski-cia-subayi-kushnerin-moskovaya-gelmesinin-nedenini-acikladi-trumpa-ayri-bir-rapor-sunacak-1101614564.html

Eski CIA subayı, Kushner’in Moskova’ya gelmesinin nedenini açıkladı: ‘Trump'a ayrı bir rapor sunacak’

Eski CIA subayı Larry Johnson, Sputnik’e açıklamasında, ABD ve Rusya arasında yapılan Ukrayna görüşmelerine Jared Kushner’in katılmasına açıklık getirdi.Johnson, “Onun, ABD'ye dönüp kayınpederine Rus tarafının dile getirdiği görüşleri teyit edebilen bir çift göz olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.Kushner’in, ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff gibi Trump’ı, Rusya’nın duruşuna ilişkin bilgilendirme sürecine dahil olduğunu dile getiren uzman, “Ayrıca Kushner'ın potansiyel iş anlaşmaları beklentisiyle göreve getirildiğine inanıyorum. Trump ailesinin ticari çıkarlarının temsilcisi olarak hareket edebilir” dedi.Moskova’daki görüşmeRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı kabul etmişti. Yaklaşık beş saat boyunca ABD’nin barış planını görüşen taraflar bir uzlaşmaya varamamıştı.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.ABD’nin barış planıWashington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırlamıştı. Batı medyasının haberine göre plan, özellikle Donbass’ın tümünün Rusya’nın kontrolüne devredilmesini, Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Zaporojye ve Herson bölgelerinde cephe hattının büyük kısmında mevcut durumun dondurulmasını, Ukrayna askerlerinin sayısının iki kat azaltılmasını ve Ukrayna topraklarına yabancı asker ve Rusya’ya yönelik uzun menzilli saldırılarda kullanılacak silahların yerleştirilmesinin yasaklanmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu belgenin nihai bir çözüm için temel oluşturabileceğini, ama her bir maddenin titizlikle işlenmesi gerektiğini söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu ifade etmişti.

