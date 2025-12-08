Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
DHC lideri Puşilin: Krasnoarmeysk etrafındaki tampon bölge genişledi
DHC lideri Puşilin: Krasnoarmeysk etrafındaki tampon bölge genişledi
ukrayna kri̇zi̇
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
denis puşilin
krasnoarmeysk
rusya savunma bakanlığı
DHC lideri Denis Puşilin, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Rovnıy yerleşim merkezinin Rus ordusunun kontrolüne geçmesini değerlendirdi.Puşilin, “Krasnoarmeysk’in etrafında bir nevi tampon bölgenin genişlediğini görüyoruz” dedi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, DHC’deki Rovnıy yerleşim biriminin Ukraynalı güçlerden temizlendiğini duyurmuştu.Bakanlık, Kasım ayı sonlarında, Krasnoarmeysk şehrinin tamamen Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini açıklamıştı.
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
krasnoarmeysk
rusya, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, krasnoarmeysk, rusya savunma bakanlığı
11:24 08.12.2025 (güncellendi: 11:29 08.12.2025)
Denis Puşilin
Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
© Sputnik / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
Rusya Federasyonu’na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, Rovniy yerleşim merkezinin Rus güçlerinin kontrolüne geçmesiyle Krasnoarmeysk şehri etrafındaki tampon bölgenin genişlediğini belirtti.
DHC lideri Denis Puşilin, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Rovnıy yerleşim merkezinin Rus ordusunun kontrolüne geçmesini değerlendirdi.
Puşilin, “Krasnoarmeysk’in etrafında bir nevi tampon bölgenin genişlediğini görüyoruz” dedi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, DHC’deki Rovnıy yerleşim biriminin Ukraynalı güçlerden temizlendiğini duyurmuştu.
Bakanlık, Kasım ayı sonlarında, Krasnoarmeysk şehrinin tamamen Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini açıklamıştı.
UKRAYNA KRİZİ
