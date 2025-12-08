https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/dhc-lideri-pusilin-krasnoarmeysk-etrafindaki-tampon-bolge-genisledi-1101616381.html
08.12.2025
11:24 08.12.2025 (güncellendi: 11:29 08.12.2025)
Rusya Federasyonu’na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, Rovniy yerleşim merkezinin Rus güçlerinin kontrolüne geçmesiyle Krasnoarmeysk şehri etrafındaki tampon bölgenin genişlediğini belirtti.
DHC lideri Denis Puşilin, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Rovnıy yerleşim merkezinin Rus ordusunun kontrolüne geçmesini değerlendirdi.
Puşilin, “Krasnoarmeysk’in etrafında bir nevi tampon bölgenin genişlediğini görüyoruz” dedi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, DHC’deki Rovnıy yerleşim biriminin Ukraynalı güçlerden temizlendiğini duyurmuştu.
Bakanlık, Kasım ayı sonlarında, Krasnoarmeysk şehrinin tamamen Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini açıklamıştı.