Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/cinli-uzman-zhou-abd-yeni-ulusal-guvenlik-stratejisinde-kuresel-hegemonya-anlayisindan-acikca-1101629105.html
Çinli uzman Zhou: ABD, yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde küresel hegemonya anlayışından açıkça vazgeçiyor
Çinli uzman Zhou: ABD, yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde küresel hegemonya anlayışından açıkça vazgeçiyor
Sputnik Türkiye
ABD'de yayınlanan yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni yorumlayan Çinli uzman Zhou, belgede önemli değişiklikler gördüğünü kaydetti. 08.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-08T16:59+0300
2025-12-08T17:02+0300
dünya
abd
çin
sputnik
ulusal güvenlik stratejisi
abd ulusal güvenlik stratejisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100118305_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_7a44fdb8d1173bf8dbd077dc86a1a018.jpg
Çinli siyaset bilimci Zhou Chengyang, ABD'nin güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesiyle uzun süredir benimsediği küresel hegemonya anlayışından açıkça vazgeçtiğini belirtti.Sputnik'e demeç veren Zhou, "Güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde ABD, uzun süredir benimsediği küresel hegemonya anlayışından açıkça vazgeçiyor. Bu, ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde önemli bir değişim olarak görülüyor ve Trump'ın Monroe Doktrini'ne bağlılığının stratejik bir örneğini temsil ettiği söylenebilir" dedi.Daha önce 'en ciddi jeopolitik tehdit' ve 'birinci derece tehdit' olarak algılanan Çin'in, yeni doktrinde 'ekonomik geleceği kazanma ve askeri çatışmayı önleme' vurgusuyla 'başlıca ekonomik rakip' olarak tanımlandığına dikkat çeken Zhou, ABD'nin Çin'e karşı tutumunun önemli ölçüde değiştiğinin altını çizdi."Çin ve ABD arasındaki gerilimin bir miktar düşmesine ve çatışma riskinin azalmasına rağmen, ABD'nin Çin'e ilişkin stratejik endişeleri devam ediyor. ABD, Çin'in güç bakımından kendisine en yakın ülke haline geldiğinin farkında ve Çin ile yaşanan çatışmalar sonucunda, ticaret savaşları ve gümrük vergileriyle Çin'in gelişimini durduramayacağını anlamış durumda" diye devam eden Zhou, Çin'le uzun süreli ve kapsamlı bir çatışmanın maliyetlerini karşılayamayan ABD'nin bu nedenle ekonomik rekabete yöneldiğini vurguladı.Güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde ABD'nin Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirecek her türlü tek taraflı eyleme karşı olduğunun beyan edildiğine de dikkat çeken Zhou, "Bu da, ABD'nin Tayvan meselesine müdahalesinin belirli koşullar altında mümkün olduğunu ifade ediyor. Bu durum, Çin ve ABD arasındaki stratejik rekabetin gelecekteki risklerini de yansıtıyor" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/rusya-bassavciligindan-ukraynali-ust-duzey-isimlere-soykirim-suclamasi-1101625501.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100118305_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_5ee02d23e90ece9ffab0ed19508eb4b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, çin, sputnik, ulusal güvenlik stratejisi, abd ulusal güvenlik stratejisi
abd, çin, sputnik, ulusal güvenlik stratejisi, abd ulusal güvenlik stratejisi

Çinli uzman Zhou: ABD, yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde küresel hegemonya anlayışından açıkça vazgeçiyor

16:59 08.12.2025 (güncellendi: 17:02 08.12.2025)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÇin-ABD ticaret
Çin-ABD ticaret - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
ABD'de yayınlanan yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni yorumlayan Çinli uzman Zhou, belgede önemli değişiklikler gördüğünü kaydetti.
Çinli siyaset bilimci Zhou Chengyang, ABD'nin güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesiyle uzun süredir benimsediği küresel hegemonya anlayışından açıkça vazgeçtiğini belirtti.

Sputnik'e demeç veren Zhou, "Güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde ABD, uzun süredir benimsediği küresel hegemonya anlayışından açıkça vazgeçiyor. Bu, ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde önemli bir değişim olarak görülüyor ve Trump'ın Monroe Doktrini'ne bağlılığının stratejik bir örneğini temsil ettiği söylenebilir" dedi.

Daha önce 'en ciddi jeopolitik tehdit' ve 'birinci derece tehdit' olarak algılanan Çin'in, yeni doktrinde 'ekonomik geleceği kazanma ve askeri çatışmayı önleme' vurgusuyla 'başlıca ekonomik rakip' olarak tanımlandığına dikkat çeken Zhou, ABD'nin Çin'e karşı tutumunun önemli ölçüde değiştiğinin altını çizdi.

"Çin ve ABD arasındaki gerilimin bir miktar düşmesine ve çatışma riskinin azalmasına rağmen, ABD'nin Çin'e ilişkin stratejik endişeleri devam ediyor. ABD, Çin'in güç bakımından kendisine en yakın ülke haline geldiğinin farkında ve Çin ile yaşanan çatışmalar sonucunda, ticaret savaşları ve gümrük vergileriyle Çin'in gelişimini durduramayacağını anlamış durumda" diye devam eden Zhou, Çin'le uzun süreli ve kapsamlı bir çatışmanın maliyetlerini karşılayamayan ABD'nin bu nedenle ekonomik rekabete yöneldiğini vurguladı.

Güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde ABD'nin Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirecek her türlü tek taraflı eyleme karşı olduğunun beyan edildiğine de dikkat çeken Zhou, "Bu da, ABD'nin Tayvan meselesine müdahalesinin belirli koşullar altında mümkün olduğunu ifade ediyor. Bu durum, Çin ve ABD arasındaki stratejik rekabetin gelecekteki risklerini de yansıtıyor" diye ekledi.
Скульптура Фемиды у здания Верховного суда РФ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Başsavcılığı'ndan Ukraynalı üst düzey isimlere soykırım suçlaması
15:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала