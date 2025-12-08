Çinli uzman Zhou: ABD, yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde küresel hegemonya anlayışından açıkça vazgeçiyor

Çinli siyaset bilimci Zhou Chengyang, ABD'nin güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesiyle uzun süredir benimsediği küresel hegemonya anlayışından açıkça vazgeçtiğini belirtti.



Sputnik'e demeç veren Zhou, "Güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde ABD, uzun süredir benimsediği küresel hegemonya anlayışından açıkça vazgeçiyor. Bu, ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde önemli bir değişim olarak görülüyor ve Trump'ın Monroe Doktrini'ne bağlılığının stratejik bir örneğini temsil ettiği söylenebilir" dedi.



Daha önce 'en ciddi jeopolitik tehdit' ve 'birinci derece tehdit' olarak algılanan Çin'in, yeni doktrinde 'ekonomik geleceği kazanma ve askeri çatışmayı önleme' vurgusuyla 'başlıca ekonomik rakip' olarak tanımlandığına dikkat çeken Zhou, ABD'nin Çin'e karşı tutumunun önemli ölçüde değiştiğinin altını çizdi.



"Çin ve ABD arasındaki gerilimin bir miktar düşmesine ve çatışma riskinin azalmasına rağmen, ABD'nin Çin'e ilişkin stratejik endişeleri devam ediyor. ABD, Çin'in güç bakımından kendisine en yakın ülke haline geldiğinin farkında ve Çin ile yaşanan çatışmalar sonucunda, ticaret savaşları ve gümrük vergileriyle Çin'in gelişimini durduramayacağını anlamış durumda" diye devam eden Zhou, Çin'le uzun süreli ve kapsamlı bir çatışmanın maliyetlerini karşılayamayan ABD'nin bu nedenle ekonomik rekabete yöneldiğini vurguladı.



Güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde ABD'nin Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirecek her türlü tek taraflı eyleme karşı olduğunun beyan edildiğine de dikkat çeken Zhou, "Bu da, ABD'nin Tayvan meselesine müdahalesinin belirli koşullar altında mümkün olduğunu ifade ediyor. Bu durum, Çin ve ABD arasındaki stratejik rekabetin gelecekteki risklerini de yansıtıyor" diye ekledi.