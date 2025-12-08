https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/cinde-rusvet-sorusturmasinda-eski-spor-bakanina-idam-cezasi-1101635824.html
Çin'de rüşvet soruşturmasında eski spor bakanına idam cezası
22:17 08.12.2025 (güncellendi: 22:20 08.12.2025)
Rüşvet suçlamasıyla yargılanan Çin'in eski Spor Bakanı Guo'nun 236 milyon yuan yaklaşık 33.38 milyon dolar rüşvet aldığına hükmeden mahkeme, eski bakanı idama mahkum etti. İdam cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi de gündemde.
Çin'de eski Spor Bakanı Guo'ya, 2009-2024 yılları arasında Pekin Belediye Başkan Yardımcılığı ve Spor Bakanlığı dahil yürüttüğü farklı görevlerde görevini kötüye kullanarak kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle idam cezası verildi.
Çin kanunlarına göre 68 yaşındaki 2 yıl süresince yeni suç işlememesi halinde eski bakanın idam cezası ömür boyu hapse çevrilecek.
Mahkeme eski Spor Bakanı Guo Congvın'ın 33.38 milyon dolar rüşvet aldığına hükmetti.
Parti disiplinini ve kanunları ihlal şüphesiyle soruşturma
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yolsuzluk soruşturmalarının yürütülmesinden sorumlu Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu, Mayıs 2024'te Guo hakkında, 'parti disiplinini ve kanunları ihlal' şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.
2009-2013 döneminde Pekin Belediye Başkan Yardımcılığı, 2016-2022 döneminde Spor Bakanlığı yapan Guo, 2024'te Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Ulusal Komitesi'ndeki görevinden alınarak, partiden ihraç edilmişti.
2025 yılında ise eski bakan hakkında rüşvet suçlamasıyla dava açılmış, davanın ilk duruşması ağustos ayında görülmüştü.