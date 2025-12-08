https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/bmden-israile-kinama-1101635997.html

BM'den İsrail'e kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Doha Forumu’nda İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonları kınadığını bildirdi. 08.12.2025, Sputnik Türkiye

Katar Emirliği tarafından düzenlenen Doha Forumu'na Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de katıldı.BM Filistin Özel Raportörü Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doha Forumu’nda, çok sayıda devletin işbirliğiyle gerçekleştirilen İsrail soykırımını kınadım” ifadelerini kullandı.Albanese, "Çok taraflılıktan geriye kalanları korumak isteyen ülkeler, hızla yeni ittifaklar kurmalı ve zorbaları köşeye sıkıştırarak gerçek bir BM olarak ayağa kalkmalı" dedi.

