https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/bmden-israile-kinama-1101635997.html
BM'den İsrail'e kınama
BM'den İsrail'e kınama
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Doha Forumu’nda İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonları kınadığını bildirdi. 08.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-08T22:37+0300
2025-12-08T22:37+0300
2025-12-08T22:37+0300
dünya
i̇srail
gazze
gazze protestosu
gazze ablukası
soykırım
filistin
i̇srail-filistin
filistin yönetimi
filistin devleti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099585743_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_f0085750b4c3d0bb53c707fca4668d25.jpg
Katar Emirliği tarafından düzenlenen Doha Forumu'na Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de katıldı.BM Filistin Özel Raportörü Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doha Forumu’nda, çok sayıda devletin işbirliğiyle gerçekleştirilen İsrail soykırımını kınadım” ifadelerini kullandı.Albanese, "Çok taraflılıktan geriye kalanları korumak isteyen ülkeler, hızla yeni ittifaklar kurmalı ve zorbaları köşeye sıkıştırarak gerçek bir BM olarak ayağa kalkmalı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/bm-muzakereler-yogun-bir-asamada-1101463041.html
i̇srail
gazze
filistin
filistin yönetimi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099585743_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_cfd043f2c889636f48e185188fb42ea7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, gazze, gazze protestosu, gazze ablukası, soykırım, filistin, i̇srail-filistin, filistin yönetimi, filistin devleti, filistin sorunu, filistin yönetimi
i̇srail, gazze, gazze protestosu, gazze ablukası, soykırım, filistin, i̇srail-filistin, filistin yönetimi, filistin devleti, filistin sorunu, filistin yönetimi
BM'den İsrail'e kınama
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Doha Forumu’nda İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonları kınadığını bildirdi.
Katar Emirliği tarafından düzenlenen Doha Forumu'na Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de katıldı.
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doha Forumu’nda, çok sayıda devletin işbirliğiyle gerçekleştirilen İsrail soykırımını kınadım” ifadelerini kullandı.
Albanese, "Çok taraflılıktan geriye kalanları korumak isteyen ülkeler, hızla yeni ittifaklar kurmalı ve zorbaları köşeye sıkıştırarak gerçek bir BM olarak ayağa kalkmalı" dedi.