Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/bm-muzakereler-yogun-bir-asamada-1101463041.html
BM: Müzakereler yoğun bir aşamada
BM: Müzakereler yoğun bir aşamada
Sputnik Türkiye
BM, Ukrayna ile ilgili barış müzakerelerinin 'yoğun bir aşamada' olduğunu belirtirken, sürecin sürmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T01:48+0300
2025-12-02T01:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
marco rubio
rustem umerov
steve witkoff
ukrayna
abd
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099609799_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_749470915f528f5edef38044cc0366a7.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna ile ilgili barış müzakerelerinin şu anda 'yoğun bir aşamada' olduğunu ve sürecin devam etmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.Dujarric, Ukrayna müzakerelerindeki son gelişmelerle ilgili olarak, “Müzakereler yoğun bir aşamada ve sürecin arzu ettiğimiz sonuca ulaşmasını umuyoruz” dedi.Dujarric açıklamasında “Önemli olan, bu müzakere sürecinin devam etmesidir” ifadesini kullanarak, BM’de hala ABD’nin Ukrayna’ya ilişkin bir barış planı sunmadığını vurguladı.Pazar günü Florida'da Ukrayna ve ABD heyetleri arasında müzakereler gerçekleşmişti. Amerika heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) Sekreteri Rustem Umerov başkanlık etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 2 Aralık öğleden sonra bir görüşme yapacaklarını, Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/putin-ukrayna-halki-icin-bir-trajedi-1101462385.html
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099609799_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8090fd2616d039fc6453d9fb671a5b18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
marco rubio, rustem umerov, steve witkoff, ukrayna, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
marco rubio, rustem umerov, steve witkoff, ukrayna, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

BM: Müzakereler yoğun bir aşamada

01:48 02.12.2025
© Celal GüneşTrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© Celal Güneş
Abone ol
BM, Ukrayna ile ilgili barış müzakerelerinin 'yoğun bir aşamada' olduğunu belirtirken, sürecin sürmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna ile ilgili barış müzakerelerinin şu anda 'yoğun bir aşamada' olduğunu ve sürecin devam etmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.
Dujarric, Ukrayna müzakerelerindeki son gelişmelerle ilgili olarak, “Müzakereler yoğun bir aşamada ve sürecin arzu ettiğimiz sonuca ulaşmasını umuyoruz” dedi.
Dujarric açıklamasında “Önemli olan, bu müzakere sürecinin devam etmesidir” ifadesini kullanarak, BM’de hala ABD’nin Ukrayna’ya ilişkin bir barış planı sunmadığını vurguladı.
Pazar günü Florida'da Ukrayna ve ABD heyetleri arasında müzakereler gerçekleşmişti. Amerika heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) Sekreteri Rustem Umerov başkanlık etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 2 Aralık öğleden sonra bir görüşme yapacaklarını, Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce açıklamıştı.
Президент Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединённой группировки войск - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Putin: Ukrayna halkı için bir trajedi
00:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала