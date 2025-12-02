https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/bm-muzakereler-yogun-bir-asamada-1101463041.html

BM: Müzakereler yoğun bir aşamada

BM, Ukrayna ile ilgili barış müzakerelerinin 'yoğun bir aşamada' olduğunu belirtirken, sürecin sürmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna ile ilgili barış müzakerelerinin şu anda 'yoğun bir aşamada' olduğunu ve sürecin devam etmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.Dujarric, Ukrayna müzakerelerindeki son gelişmelerle ilgili olarak, “Müzakereler yoğun bir aşamada ve sürecin arzu ettiğimiz sonuca ulaşmasını umuyoruz” dedi.Dujarric açıklamasında “Önemli olan, bu müzakere sürecinin devam etmesidir” ifadesini kullanarak, BM’de hala ABD’nin Ukrayna’ya ilişkin bir barış planı sunmadığını vurguladı.Pazar günü Florida'da Ukrayna ve ABD heyetleri arasında müzakereler gerçekleşmişti. Amerika heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) Sekreteri Rustem Umerov başkanlık etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 2 Aralık öğleden sonra bir görüşme yapacaklarını, Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce açıklamıştı.

