Blok3 dahil ünlü rapçilerden peş peşe açıklamalar
Blok3 dahil ünlü rapçilerden peş peşe açıklamalar
Son günlerde rap dünyasında yaşanan gelişmeler kafa karışıklığına yol açtı. Yılın en çok dinlenen şarkılarına imza atan Ati242 ve Blok3 art arda veda mesajları...
En çok dinlenen rapçilerden Ati242 ve Blok3, sağlık sorunları nedeniyle sahne çalışmalarını ertelediklerini duyurdu. Bu açıklamalara ek olarak son açıklama ise ünlü rapçi Çakal'dan geldi. Ati242'nin açıklaması:Blok3 ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Son olarak ünlü rapçi Çakal, 5 Aralık'taki açıklamasıyla dikkatleri çekti:
Blok3 dahil ünlü rapçilerden peş peşe açıklamalar

12:47 08.12.2025
© Fotoğraf : Blok3 youtubeBlok3
Son günlerde rap dünyasında yaşanan gelişmeler kafa karışıklığına yol açtı. Yılın en çok dinlenen şarkılarına imza atan Ati242 ve Blok3 art arda veda mesajları paylaştı. Bu açıklamaların ardından rap camiasının tanınan isimlerinden Çakal da soru işaretleri yaratan bir açıklama yaptı.
En çok dinlenen rapçilerden Ati242 ve Blok3, sağlık sorunları nedeniyle sahne çalışmalarını ertelediklerini duyurdu. Bu açıklamalara ek olarak son açıklama ise ünlü rapçi Çakal'dan geldi.
Ati242'nin açıklaması:
“Arkadaşlar, aile bireylerimden birinin sağlık durumu nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kalmam gerekiyor. Benim için zor bir karar ama şu an tek önceliğim ailemin yanında olmak. Aralık konserlerimi maalesef ertelemek zorundayım. Satın aldığınız biletleri aldığınız mecralar üzerinden iade edebilir veya yeni tarihli konserlerde kullanabilirsiniz, yeni konser tarihleri belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır. Bu gece çıkması planlanan “Maraton” isimli şarkım da aynı sebepten dolayı mümkün olursa 2-3 hafta sonrasında yayımlanacaktır; tarih kesinleşince bilgilendirme yapacağım."
Blok3 ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Son anda gerçekleşen sağlık problemlerimden dolayı hem bugün yapılacak olan hem de Türkiye’deki sahneleri geçici süreliğine erteliyorum. yeni tarihlerden sizi haberdar edeceğim”
Son olarak ünlü rapçi Çakal, 5 Aralık'taki açıklamasıyla dikkatleri çekti:
"Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor."
Blok3 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
TÜRKİYE
Blok3 konserinde izleyici çatıdan atılmıştı: Güvenlik görevlisi tutuklandı
14 Eylül, 20:44
