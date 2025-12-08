Blok3 dahil ünlü rapçilerden peş peşe açıklamalar
Son günlerde rap dünyasında yaşanan gelişmeler kafa karışıklığına yol açtı. Yılın en çok dinlenen şarkılarına imza atan Ati242 ve Blok3 art arda veda mesajları paylaştı. Bu açıklamaların ardından rap camiasının tanınan isimlerinden Çakal da soru işaretleri yaratan bir açıklama yaptı.
En çok dinlenen rapçilerden Ati242 ve Blok3, sağlık sorunları nedeniyle sahne çalışmalarını ertelediklerini duyurdu. Bu açıklamalara ek olarak son açıklama ise ünlü rapçi Çakal'dan geldi.
Ati242'nin açıklaması:
“Arkadaşlar, aile bireylerimden birinin sağlık durumu nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kalmam gerekiyor. Benim için zor bir karar ama şu an tek önceliğim ailemin yanında olmak. Aralık konserlerimi maalesef ertelemek zorundayım. Satın aldığınız biletleri aldığınız mecralar üzerinden iade edebilir veya yeni tarihli konserlerde kullanabilirsiniz, yeni konser tarihleri belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır. Bu gece çıkması planlanan “Maraton” isimli şarkım da aynı sebepten dolayı mümkün olursa 2-3 hafta sonrasında yayımlanacaktır; tarih kesinleşince bilgilendirme yapacağım."
Blok3 ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Son anda gerçekleşen sağlık problemlerimden dolayı hem bugün yapılacak olan hem de Türkiye’deki sahneleri geçici süreliğine erteliyorum. yeni tarihlerden sizi haberdar edeceğim”
Son olarak ünlü rapçi Çakal, 5 Aralık'taki açıklamasıyla dikkatleri çekti:
"Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor."