Blok3 konserinde izleyici çatıdan atılmıştı: Güvenlik görevlisi tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Blok3 konserini ücretsiz izlemek için çatıyı çıktıkları öne sürülen iki gence özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ilgili... 14.09.2025
Rapçi Blok3 konserini çatıdan ücretsiz izleyen iki genç, özel güvenlik görevlileri tarafından aşağı atılıp darp edilmişti.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli M.B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin’in Mezitli ilçesinde, Blok3 konserini ücretsiz izlemek için çatıyı çıktıkları öne sürülen iki gence özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ilgili yürütülen soruşturmada bir şüpheli tutuklandı.
Rapçi Blok3 konserini çatıdan ücretsiz izleyen iki genç, özel güvenlik görevlileri tarafından aşağı atılıp darp edilmişti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli M.B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.