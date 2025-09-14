Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Blok3 konserinde izleyici çatıdan atılmıştı: Güvenlik görevlisi tutuklandı
Mersin’in Mezitli ilçesinde, Blok3 konserini ücretsiz izlemek için çatıyı çıktıkları öne sürülen iki gence özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ilgili... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
Rapçi Blok3 konserini çatıdan ücretsiz izleyen iki genç, özel güvenlik görevlileri tarafından aşağı atılıp darp edilmişti.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli M.B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20:44 14.09.2025
Abone ol
Mersin’in Mezitli ilçesinde, Blok3 konserini ücretsiz izlemek için çatıyı çıktıkları öne sürülen iki gence özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ilgili yürütülen soruşturmada bir şüpheli tutuklandı.
Rapçi Blok3 konserini çatıdan ücretsiz izleyen iki genç, özel güvenlik görevlileri tarafından aşağı atılıp darp edilmişti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli M.B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜRKİYE
BLOK3 ve Yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında ağır suçlamalarla soruşturma başlatıldı
21 Ağustos, 14:39
