Rapçi Blok3 konserini çatıdan ücretsiz izleyen iki genç, özel güvenlik görevlileri tarafından aşağı atılıp darp edilmişti.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli M.B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin’in Mezitli ilçesinde, Blok3 konserini ücretsiz izlemek için çatıyı çıktıkları öne sürülen iki gence özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ilgili... 14.09.2025, Sputnik Türkiye

Blok3 konserinde izleyici çatıdan atılmıştı: Güvenlik görevlisi tutuklandı

© Fotoğraf : Blok3 youtube Blok3 © Fotoğraf : Blok3 youtube

