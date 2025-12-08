https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/belarus-baskonsoloslugundan-istanbulda-yeni-yil-bulusmasi-1101626025.html
Belarus Başkonsolosluğu’ndan İstanbul’da yeni yıl buluşması
Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Şişli Belediyesi'nin katkılarıyla İstanbul'da yüzlerce kişi bir araya getirdi. Program kapsamında Belarus Genç Seyirciler Tiyatrosu sahne aldı. Cemil Candaş Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Yevgenia Bortkevich, yılbaşının bir ‘aile bayramı’ olduğunu vurgulayarak yurtdışında yaşayan yurttaşların bu tür buluşmalarla ‘ev’ ve ‘birlik’ duygusunu yeniden hissettiklerini belirtti.
'Nerede olursak olalım bayram'
Bortkevich şu ifadeleri kullandı:
Belaruslu bir aile bir araya geldiğinde, nerede olursak olalım bu her zaman bir bayramdır. Bu tür toplantılar, Anavatanla, kültürümüzle ve geleneklerimizle bağımızı koparmamamıza yardımcı olur
İstanbul’daki Belarus diasporasının ilk kez düzenlediği bu yeni yıl buluşmasının geleneksel hale gelmesi hedefleniyor.
Başkonsolosluk, her yıl benzer organizasyonlarla Belarus toplumunu bir araya getirmeyi amaçladığını bildirdi.
Etkinlik sonunda katılımcılar birbirlerine yeni yıl dileklerini iletti ve Belarus mutfağından tatlı lezzetler ikram edildi.
Diplomatik misyon, Belarus toplumunun birliğini güçlendirmeyi, diyaloğu artırmayı ve Belarus’un yurtdışındaki olumlu imajını desteklemeyi amaçlayan kültürel ve kamusal etkinliklerin süreceğini açıkladı.