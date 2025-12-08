ABD, İran drone'unu 'kopyalayıp geliştirdiği' yeni saldırı filosunu devreye soktu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/abd-iran-droneunu-kopyalayip-gelistirdigi-yeni-saldiri-filosunu-devreye-soktu-1101632232.html

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 Aralık’ta duyurduğu yeni birimin adını 'Akrep Taarruz Görev Gücü' olarak açıkladı. Pentagon’a göre bu görevin önceliği, cephedeki birliklere düşük maliyetli ve etkili insansız hava araçlarını hızla ulaştırmak.CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, “Bu yeni görev gücü, caydırıcılık için inovasyonun zeminini oluşturuyor” dedi. Cooper, “Yetkin askerlerimizi ileri teknoloji drone kabiliyetleriyle daha hızlı donatmak, ABD’nin yenilikçi gücünü gösteriyor ve kötü niyetli aktörleri caydırıyor” dedi.İlk teslim edilen sistem 'kopya' versiyonYeni görev gücüne verilen ilk kabiliyet, İran’ın HESA Şahid-136 modelinin tersine mühendislikle üretilmiş düşük maliyetli bir insansız savaş saldırı sistemi oldu. Bu yeni sistemin resmi adı: Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS) olarak açıklandı. Sayısı açıklanmayan LUCAS drone'ların bir kısmı şimdiden Ortadoğu’ya konuşlandırıldı.Bu adım, Pentagon’un ucuz drone savunma hedefli görmekten çıkarıp saldırı amaçlı olarak kullanmaya yöneldiğine işaret eden önemli bir değişim.CENTCOM’un paylaştığı fotoğraflarda, gizli bir bölgede konuşlandırılmış LUCAS İHA’larının sıralar halinde görüldüğü belirtiliyor.Neredeyse aynı tasarıma sahipLUCAS’ın tasarımında, İran’ın Şahid-136’sına özgü olan:CENTCOM teknik detay vermekten kaçınsa da, sistemin “uzun menzilli” olduğu ve tam otonom şekilde çalışabildiğini belirtiyor. İHA’lar katapult, roket destekli itiş veya mobil araç rampası üzerinden fırlatılıyor.LUCAS’ın üreticisi resmen açıklanmadı ancak CENTCOM’un fotoğrafları, Arizona merkezli SpektreWorks’ün ürettiği FLM 136 modeliyle büyük benzerlik gösteriyor. Şirket, bu modeli “gerçek tehdit simülasyonu için tersine mühendislik yapılmış” bir sistem olarak tanımlıyor.ABD daha önce Şahid-136 kopyası istemiştiABD Hava Kuvvetleri, Ağustos ayında yayımladığı bir talepte, Shahed-136 ile aynı:Bu talep aslında İHA’nın hedef drone olarak kullanılması içindi; yani hava savunma sistemlerini test etmek amacıyla.ABD’nin şimdi bu programı genişletip genişletmediği ya da LUCAS’ı ayrı bir hat olarak mı geliştirdiği belirsiz.Şahid’ler, basit yapıları ve birim başı yaklaşık 50 bin dolar olan düşük maliyetleri nedeniyle, Ukrayna’da savunma sistemlerini zor durumda bırakıyor. Buna karşılık ABD ordusunda kullanılan hassas güdümlü mühimmatların maliyeti 238 bin dolardan 3 milyon dolara kadar çıkıyor.Bu asimetri, Pentagon’un “ucuz, çok sayıda üretilebilen” saldırı sistemlerine ağırlık verme kararını hızlandırdı.L3Harris, Anduril ve Lockheed Martin gibi savunma şirketleri halihazırda düşük maliyetli yeni mühimmat seçenekleri üzerinde çalışıyor.ABD savunmadan saldırıya geçtiCENTCOM’un LUCAS ile donatılmış yeni saldırı filosunu devreye alması, Pentagon’un tek yönlü saldırı drone'larında artık savunmadan saldırıya geçtiğini gösteriyor.

