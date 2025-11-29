Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/japon-deprem-uzmani-moriwaki-turkiyenin-en-riskli-ve-en-guvenli-illerini-acikladi-1101408259.html
Japon deprem uzmanı Moriwaki, Türkiye’nin en riskli ve en güvenli illerini açıkladı
Japon deprem uzmanı Moriwaki, Türkiye’nin en riskli ve en güvenli illerini açıkladı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’de deprem risk haritasını yeniden değerlendirdi. Moriwaki, Ege Bölgesi’nin çok sayıda fay hattı bulunduğunu... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
Japon deprem uzmanı Moriwaki, Türkiye’nin en riskli ve en güvenli illerini açıkladı

12:34 29.11.2025 (güncellendi: 12:35 29.11.2025)
Abone ol
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’de deprem risk haritasını yeniden değerlendirdi. Moriwaki, Ege Bölgesi’nin çok sayıda fay hattı bulunduğunu belirtti. Moriwaki, Bandırma ve Bursa'ya dikkat çekti.
Türkiye’nin deprem kuşağındaki konumu nedeniyle sık sık gündeme gelen risk haritası, Japon deprem uzmanı ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki tarafından yeniden değerlendirildi. Konya’da katıldığı bir konferansta konuşan Moriwaki, ülkedeki riskli bölgeleri ve en güvenli illeri tek tek açıkladı.
Moriwaki, Türkiye’de özellikle Ege Bölgesi’nin ciddi risk barındırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Ege Bölgesi'nde çok fazla fay hattı bulunuyor ve riskli. Balıkesir'de büyük bir deprem beklemiyorum. Bandırma, Bursa’da risk var.”

En güvenli il: Kırklareli

Moriwaki, Türkiye’nin en düşük deprem riskine sahip illerini de açıkladı:
“Türkiye'de en rahat il, Kırklareli. Samsun hariç Karadeniz Bölgesi. Konya, Niğde, Karaman diye sıralayabiliriz.”
Konya’da yaşanan depremlerin küçük ölçekli olduğunu dile getiren Moriwaki, “Burada büyük deprem beklenmiyor” dedi.

'Asıl risk ovaya yakın bölgelerde'

Moriwaki, Manisa’da yaptığı açıklamada, kentin ova tarafında risk bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Manisa'da 2020'de yeni bir deprem yaşandı. Bu nedenle hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir'de deprem oluyorsa, buraya da etkisi olabilir. Manisa'nın dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok. Asıl risk, ova tarafında ve yumuşak zemin bulunan bölgelerde.”
