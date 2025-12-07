https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/usakov-abdnin-ukraynayla-ilgili-belgelerde-radikal-degisiklikler-yapmasi-gerekiyor-1101606248.html

Uşakov: ABD'nin Ukrayna'yla ilgili belgelerde radikal değişiklikler yapması gerekiyor

Uşakov: ABD'nin Ukrayna'yla ilgili belgelerde radikal değişiklikler yapması gerekiyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Ukrayna'yla ilgili bazı hususların ABD'nin hazırladığı belgeler üzerinde radikal değişikliklere gitmesi gerektirdiğini... 07.12.2025

Rus basınına demeç veren Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ukrayna konusundaki müzakerelerle ilgili değerlendirmesinde, ABD'nin şu anda dolaşımda bulunan ve sürekli olarak hazırlanan belgelerde radikal değişiklikler yapması gerektiğinin altını çizdi.Rusya ve ABD'nin Ukrayna'ya ilişkin olası belgenin biçim ve kaderini belirleyecek zorlu konular üzerinde çalıştığını anlatan Uşakov, "Somut öneriler, formülasyonlar, hukukçularla istişareler gibi süreçlerin de yürütülmesi gerekiyor ama uzmanların katılımı olmadan bunun yapılması mümkün değil" ifadelerini kullandı.Beyaz Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı'nın damadı Jared Kushner'in Kremlin'de Rus tarafıyla uzun bir görüşme yaptığına dikkat çeken Uşakov, Rusya ve ABD'nin birbirlerinin pozisyonunu daha iyi anlama konusunda ilerleme kaydettiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner'ı kabul etmişti. Görüşmelerin ana konusu Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesiydi.Putin, müzakerelerin gerekli ve çok faydalı olduğunu söylerken ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtmişti.

