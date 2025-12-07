https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/tff-baskani-haciosmanoglu-doner-donmez-herkesle-hesaplasacagim-1101601198.html
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Samsunspor maçının 90+7. dakikasındaki pozisyon ile ilgili olarak konuştu... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ABD'de Dünya Kupası kura çekimine katıldı. Hacıosmanoğlu futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.2026 Dünya Kupası kura çekimi için ABD’de bulunan Hacıosmanoğlu, HT Spor’a özel açıklamalarında milli duyguların yoğun olduğu bir günde böyle tartışmaların gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Hacıosmanoğlu şunları kaydetti:Galatasaray - Samsunspor maçının 90+7. dakikasındaki pozisyon ile ilgili sert bir dille tepki gösteren Hacıosmanoğlu, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Samsunspor maçının 90+7. dakikasındaki pozisyon ile ilgili olarak konuştu. Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ABD'de Dünya Kupası kura çekimine katıldı. Hacıosmanoğlu futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
2026 Dünya Kupası kura çekimi için ABD’de bulunan
Hacıosmanoğlu, HT Spor’a özel açıklamalarında
milli duyguların yoğun olduğu bir günde böyle tartışmaların gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Hacıosmanoğlu şunları kaydetti:
"Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik, bunu bile konuşmaya izin vermediler. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor."
Galatasaray - Samsunspor maçının 90+7. dakikasındaki pozisyon ile ilgili sert bir dille tepki gösteren Hacıosmanoğlu, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:
"Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım."