https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/derbinin-var-kayitlari-golden-once-hucum-oyuncusunun-elle-oynamasindan-dolayi-inceleme-oneriyorum-1101496263.html
Derbinin VAR kayıtları: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum
Derbinin VAR kayıtları: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe - Galatasaray...
2025-12-03T08:24+0300
2025-12-03T08:24+0300
TFF, Süper Lig'de oynanan 14. haftanın maçlarına dair VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gündem olan iptal golün kayıtları şöyle yer aldı:Dakika 44: Fenerbahçe'nin iptal edilen golü
Derbinin VAR kayıtları: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum

08:24 03.12.2025
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yaşanan 'iptal golün' hakem konuşmaları da yer aldı.
TFF, Süper Lig'de oynanan 14. haftanın maçlarına dair VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gündem olan iptal golün kayıtları şöyle yer aldı:

Dakika 44: Fenerbahçe'nin iptal edilen golü

VAR: Yasin duyuyor musun?
Yasin Kol: Söyle Ali
VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum.
Yasin Kol: Ne dediğini anlamadım bir dakika.
VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.
Yasin Kol: Tamam.
VAR: Son akışını da göstereceğiz.
Yasin Kol: Gördüm.
VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle.
Yasin Kol: Göster.
VAR: Yavaş, temas noktasında dur.
Yasin Kol: Tamam Ali.
VAR: Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et.
Yasin Kol: Tamam.
