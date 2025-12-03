Derbinin VAR kayıtları: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/derbinin-var-kayitlari-golden-once-hucum-oyuncusunun-elle-oynamasindan-dolayi-inceleme-oneriyorum-1101496263.html
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe - Galatasaray... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T08:24+0300
2025-12-03T08:24+0300
2025-12-03T08:24+0300
TFF, Süper Lig'de oynanan 14. haftanın maçlarına dair VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gündem olan iptal golün kayıtları şöyle yer aldı:Dakika 44: Fenerbahçe'nin iptal edilen golü
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yaşanan 'iptal golün' hakem konuşmaları da yer aldı.
TFF, Süper Lig'de oynanan 14. haftanın maçlarına dair VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gündem olan iptal golün kayıtları şöyle yer aldı:
Dakika 44: Fenerbahçe'nin iptal edilen golü
VAR:
Yasin duyuyor musun?
VAR:
Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum.
Yasin Kol:
Ne dediğini anlamadım bir dakika.
VAR:
Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.
VAR:
Son akışını da göstereceğiz.
VAR:
Bir açıdan daha göstereceğim bekle.
VAR:
Yavaş, temas noktasında dur.
VAR:
Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et.