Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

14.11.2025
Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze 86 bölgesinde gece saatlerinde bir roket saldırısı meydana geldi. Suriye TV'nin aktardığı bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda bir roket, Ain el-Krum Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binaya isabet etti.Patlamanın ardından bölgede büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralı ya da can kaybına dair resmi bir açıklama yapılmazken, binada ciddi hasar oluştuğu bildirildi.
22:16 14.11.2025 (güncellendi: 22:40 14.11.2025)
Şam’ın Mezze 86 bölgesinde bir eve düzenlenen saldırı sonucu patlama meydana geldi. Suriye Televizyonu muhabirinin aktardığına göre, Ain el-Krum Mahallesi’nde 3 katlı bir binaya roket düştü. Olayla ilgili yetkililerden detaylı açıklama bekleniyor.
Suriye’nin başkenti Şam’ın Mezze 86 bölgesinde gece saatlerinde bir roket saldırısı meydana geldi.
Suriye TV’nin aktardığı bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda bir roket, Ain el-Krum Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binaya isabet etti.
Patlamanın ardından bölgede büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralı ya da can kaybına dair resmi bir açıklama yapılmazken, binada ciddi hasar oluştuğu bildirildi.