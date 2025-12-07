https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/ryabkov-abdyi-venezuella-ile-catismaya-yonelmekten-kacinmaya-cagiriyoruz-1101608471.html

Ryabkov: ABD'yi Venezüella ile çatışmaya yönelmekten kaçınmaya çağırıyoruz

Ryabkov: ABD'yi Venezüella ile çatışmaya yönelmekten kaçınmaya çağırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya’nın Venezüella liderliğinin yanında yer aldığını vurgulayarak, Trump yönetimine Caracas ile tam kapsamlı bir... 07.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus basınına demecinde Rusya’nın Venezüella liderliğinin yanında yer aldığına dikkat çekti, Donald Trump yönetimine Caracas ile tam kapsamlı bir çatışmaya yönelmekten kaçınma çağrısında bulundu.Rus diplomat, ‘gerginliğin azalmadığı’ ve ‘tırmanışın devam ettiği’ için Moskova'nın Venezüella etrafındaki gelişmeleri büyük bir endişeyle izlediğini kaydetti.Ryabkov, “Bunun başlıca nedeni, bölgede ABD'nin tartışmasız hakimiyetini tesis etme arzusudur, bu da Trump yönetiminin alamet-i farikasıdır” diyerek, şöyle devam etti:ABD ordusu aylardır Karayipler’de ‘uyuşturucu kartellerine karşı’ olduğunu belirttiği ‘operasyonlar’ yürütüyor. Bölgedeki Amerikan askeri varlığı önemli ölçüde güçlendirildi. Trump, CIA’in Venezüella içinde gizli operasyonlar yürütmesine onay verdiğini doğrulamıştı.Bölgedeki ABD varlığı Pentagon’un konuşlandırması kapsamında bölgede 15 binden fazla asker ve bir düzineden fazla savaş gemisi bulunuyor. Eylül’den bu yana Karayipler ve Pasifik’te ‘uyuşturucu taşıdığı’ iddia edilen teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenlendi ve 83 kişi öldü.

