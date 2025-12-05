https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/trumpa-venezuella-krizi-ve-uyusturucu-kartelleri-uzerine-kapali-istihbarat-brifingi-verildi-1101586142.html
Trump'a Venezüella krizi ve uyuşturucu kartelleri üzerine kapalı istihbarat brifingi verildi
Trump'a Venezüella krizi ve uyuşturucu kartelleri üzerine kapalı istihbarat brifingi verildi
Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre, ABD istihbarat servisleri, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’a Venezüella ile ilgili gelişmeler ve uyuşturucu kartellerine yönelik planlanan operasyonlar hakkında kapalı bir brifing verdi.Söz konusu bilgilendirme oturumu, son haftalarda ABD ile Venezuela arasında artan diplomatik ve güvenlik geriliminin zemininde gerçekleşti. Özellikle Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı yakın zamanda kara unsurlarıyla doğrudan operasyonlara başlanacağını duyurması dikkatleri bu bölgeye çevirmişti.
Söz konusu bilgilendirme oturumu, son haftalarda ABD ile Venezuela arasında artan diplomatik ve güvenlik geriliminin zemininde gerçekleşti. Özellikle Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı yakın zamanda kara unsurlarıyla doğrudan operasyonlara başlanacağını duyurması dikkatleri bu bölgeye çevirmişti.