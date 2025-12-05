Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/trumpa-venezuella-krizi-ve-uyusturucu-kartelleri-uzerine-kapali-istihbarat-brifingi-verildi-1101586142.html
Trump'a Venezüella krizi ve uyuşturucu kartelleri üzerine kapalı istihbarat brifingi verildi
Trump'a Venezüella krizi ve uyuşturucu kartelleri üzerine kapalı istihbarat brifingi verildi
ABD ile Venezüella arasında tırmanan gerilim ve Trump'ın duyurduğu kartellere yönerik kara operasyonları planı sonrası, Beyaz Saray'da kapalı istihbarat...
2025-12-05T19:14+0300
2025-12-05T19:14+0300
dünya
abd
beyaz saray
donald trump
venezüella
operasyon
uyuşturucu kartelleri
brifing
Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre, ABD istihbarat servisleri, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’a Venezüella ile ilgili gelişmeler ve uyuşturucu kartellerine yönelik planlanan operasyonlar hakkında kapalı bir brifing verdi.Söz konusu bilgilendirme oturumu, son haftalarda ABD ile Venezuela arasında artan diplomatik ve güvenlik geriliminin zemininde gerçekleşti. Özellikle Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı yakın zamanda kara unsurlarıyla doğrudan operasyonlara başlanacağını duyurması dikkatleri bu bölgeye çevirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abdden-venezuella-icin-en-yuksek-seviye-uyari-ulkeyi-derhal-terk-edin-1101558192.html
venezüella
19:14 05.12.2025
ABD ile Venezüella arasında tırmanan gerilim ve Trump’ın duyurduğu kartellere yönelik kara operasyonları planı sonrası, Beyaz Saray’da kapalı istihbarat oturumu yapıldı. ABD Dışişleri daha önce vatandaşlarına Venezüella’yı derhal terk etmeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.
Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre, ABD istihbarat servisleri, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’a Venezüella ile ilgili gelişmeler ve uyuşturucu kartellerine yönelik planlanan operasyonlar hakkında kapalı bir brifing verdi.
Söz konusu bilgilendirme oturumu, son haftalarda ABD ile Venezuela arasında artan diplomatik ve güvenlik geriliminin zemininde gerçekleşti. Özellikle Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı yakın zamanda kara unsurlarıyla doğrudan operasyonlara başlanacağını duyurması dikkatleri bu bölgeye çevirmişti.
DÜNYA
ABD’den Venezüella için en yüksek seviye uyarı: 'Ülkeyi derhal terk edin'
Dün, 22:45
