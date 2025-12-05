https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/trumpa-venezuella-krizi-ve-uyusturucu-kartelleri-uzerine-kapali-istihbarat-brifingi-verildi-1101586142.html

Trump'a Venezüella krizi ve uyuşturucu kartelleri üzerine kapalı istihbarat brifingi verildi

ABD ile Venezüella arasında tırmanan gerilim ve Trump’ın duyurduğu kartellere yönelik kara operasyonları planı sonrası, Beyaz Saray’da kapalı istihbarat... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre, ABD istihbarat servisleri, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’a Venezüella ile ilgili gelişmeler ve uyuşturucu kartellerine yönelik planlanan operasyonlar hakkında kapalı bir brifing verdi.Söz konusu bilgilendirme oturumu, son haftalarda ABD ile Venezuela arasında artan diplomatik ve güvenlik geriliminin zemininde gerçekleşti. Özellikle Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı yakın zamanda kara unsurlarıyla doğrudan operasyonlara başlanacağını duyurması dikkatleri bu bölgeye çevirmişti.

