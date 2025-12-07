Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, yerleşim birimlerini Ukraynalı güçlerden temizlemeyi sürdürüyor. 07.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekat bölgesinde 2 yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Rovnoye köyü ile Ukrayna'ya bağlı Harkov Bölgesi'nin Kuçerovka köyü Rus askeri tarafından kontrol altına alındı.Bu arada Rus ordusu, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki sivil tesislere yönelik saldırılarına Kinjal hipersonik füzeleri de dahil yüksek hassasiyetli silahlarla bombardıman düzenleyerek karşılık verdi.Bombardımanlar sonucunda Ukrayna'daki ulaşım altyapısı tesisleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji kompleksleri, İHA üreten bir firmanın tesisleri de dahil belirlenen tüm hedefler başarıyla yerle bir edildi.Ukrayna, son 24 saatteki çatışmalarda 1350 askerini daha kaybetti.
© Sputnik / Anton Denisov / Multimedya arşivine gidinKinjal hipersonik füzesi taşıyan MİG-31K avcı uçağı
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, yerleşim birimlerini Ukraynalı güçlerden temizlemeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekat bölgesinde 2 yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Rovnoye köyü ile Ukrayna'ya bağlı Harkov Bölgesi'nin Kuçerovka köyü Rus askeri tarafından kontrol altına alındı.

Bu arada Rus ordusu, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki sivil tesislere yönelik saldırılarına Kinjal hipersonik füzeleri de dahil yüksek hassasiyetli silahlarla bombardıman düzenleyerek karşılık verdi.

Bombardımanlar sonucunda Ukrayna'daki ulaşım altyapısı tesisleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji kompleksleri, İHA üreten bir firmanın tesisleri de dahil belirlenen tüm hedefler başarıyla yerle bir edildi.

Ukrayna, son 24 saatteki çatışmalarda 1350 askerini daha kaybetti.
UKRAYNA KRİZİ
