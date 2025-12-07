Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekat bölgesinde 2 yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu.



Bakanlığın açıklamasına göre Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Rovnoye köyü ile Ukrayna'ya bağlı Harkov Bölgesi'nin Kuçerovka köyü Rus askeri tarafından kontrol altına alındı.



Bu arada Rus ordusu, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki sivil tesislere yönelik saldırılarına Kinjal hipersonik füzeleri de dahil yüksek hassasiyetli silahlarla bombardıman düzenleyerek karşılık verdi.



Bombardımanlar sonucunda Ukrayna'daki ulaşım altyapısı tesisleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji kompleksleri, İHA üreten bir firmanın tesisleri de dahil belirlenen tüm hedefler başarıyla yerle bir edildi.



Ukrayna, son 24 saatteki çatışmalarda 1350 askerini daha kaybetti.