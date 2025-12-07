https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/murat-cemcirin-saglik-durumunda-yeni-gelisme-1101603047.html

Murat Cemcir'in sağlık durumunda yeni gelişme

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Erken müdahaleyle hayata tutunan Cemcir, yürümeye başladı 07.12.2025, Sputnik Türkiye

Evinde rahatsızlanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan oyuncu Murat Cemcir'in durumu ciddiyetini koruyordu. 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören sevilen oyuncu Cemcir'den iyi haber geldi.Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir'in artık yürümeye başladığı açıklandı. Ünlü oyuncunun, herhangi bir komplikasyon yaşanmazsa Pazartesi günü taburcu edilmesi bekleniyor.Divertikül kanaması nedir?Cemcir'İn hastaneye kaldırımasını takiben yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun, Divertikül kanaması geçirdiği tespit edildi. Divertikül kanaması, sinsi gelişen ve yüksek hayati risk taşıyan bir rahatsızlık.

