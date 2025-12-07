Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/monaco-galatasaray-macinin-hakemi-belli-oldu-sampiyonlar-ligi-maci-ne-zaman-hangi-kanalda-1101604414.html
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu: Şampiyonlar Ligi maçı Ne zaman? Hangi kanalda?
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu: Şampiyonlar Ligi maçı Ne zaman? Hangi kanalda?
Monaco–Galatasaray maçı 9 Aralık'ta TSİ 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de şifresiz. İşte hakemler, muhtemel kadrolar ve puan durumu.
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Monaco maçına çıkacak.Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fransa'nın Monako kentindeki II Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını vatandaşları Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Hollandalı Allard Lindhout yapacak. Karşılaşmada Belçika'dan Bram Van Driessche VAR, Almanya'dan Benjamin Brand ise AVAR olarak görev alacak. Muhtemel 11'lerMonaco: Hradecky, Teze, Salisu, Henrique, Vanderson, L.Camara, D. Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, BalogunGalatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Mario Lemina, İlkay, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Leroy Sane, OsimhenGalatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı akşamı Monaco deplasmanında sahaya çıkacak:3 Puan şartGalatasaray, Monaco maçında 3 puanla sahadan ayrılırsa ilk 8 iddiasını sürdürecek. Deplasmanda alınacak beraberlik ya da mağlubiyet ise ilk 8'e kalma ihtimallerini oldukça düşürecek.
Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu: Şampiyonlar Ligi maçı Ne zaman? Hangi kanalda?

15:37 07.12.2025 (güncellendi: 16:04 07.12.2025)
Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık Salı günü oynanacak Monaco-Galatasaray maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Monaco maçına çıkacak.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fransa'nın Monako kentindeki II Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını vatandaşları Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.
Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini Hollandalı Allard Lindhout yapacak. Karşılaşmada Belçika'dan Bram Van Driessche VAR, Almanya'dan Benjamin Brand ise AVAR olarak görev alacak.

Muhtemel 11'ler

Monaco: Hradecky, Teze, Salisu, Henrique, Vanderson, L.Camara, D. Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Mario Lemina, İlkay, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Leroy Sane, Osimhen
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı akşamı Monaco deplasmanında sahaya çıkacak:
21 Ocak'ta iç sahada Atletico Madrid
Sarı Kırmızılı takım son maçında ise Manchester City'ye konuk olacak.

3 Puan şart

Galatasaray, Monaco maçında 3 puanla sahadan ayrılırsa ilk 8 iddiasını sürdürecek. Deplasmanda alınacak beraberlik ya da mağlubiyet ise ilk 8'e kalma ihtimallerini oldukça düşürecek.
