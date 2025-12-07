https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/monaco-galatasaray-macinin-hakemi-belli-oldu-sampiyonlar-ligi-maci-ne-zaman-hangi-kanalda-1101604414.html

Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu: Şampiyonlar Ligi maçı Ne zaman? Hangi kanalda?

Monaco–Galatasaray maçı 9 Aralık’ta TSİ 23.00’te oynanacak. Karşılaşma TRT 1’de şifresiz. İşte hakemler, muhtemel kadrolar ve puan durumu.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Monaco maçına çıkacak.Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fransa'nın Monako kentindeki II Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını vatandaşları Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Hollandalı Allard Lindhout yapacak. Karşılaşmada Belçika'dan Bram Van Driessche VAR, Almanya'dan Benjamin Brand ise AVAR olarak görev alacak. Muhtemel 11'lerMonaco: Hradecky, Teze, Salisu, Henrique, Vanderson, L.Camara, D. Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, BalogunGalatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Mario Lemina, İlkay, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Leroy Sane, OsimhenGalatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı akşamı Monaco deplasmanında sahaya çıkacak:3 Puan şartGalatasaray, Monaco maçında 3 puanla sahadan ayrılırsa ilk 8 iddiasını sürdürecek. Deplasmanda alınacak beraberlik ya da mağlubiyet ise ilk 8'e kalma ihtimallerini oldukça düşürecek.

