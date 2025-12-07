https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/dunya-kupasi-maclarinin-statlari-ve-baslama-saatleri-duyuruldu-milli-takimin-muhtemel-maclari-saat-1101603856.html

Dünya Kupası maçlarının statları ve başlama saatleri duyuruldu: Milli takımın muhtemel maçları saat kaçta? Hangi gün?

Dünya Kupası maçlarının statları ve başlama saatleri duyuruldu: Milli takımın muhtemel maçları saat kaçta? Hangi gün?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grupların belirlenmesinin ardından maçların oynanacağı statlar ve başlama saatleri duyuruldu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD'nin başkenti Washington'daki törende, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde Dünya Kupası'nda oynanacak maçların statları ve başlama saatlerini duyurdu.A Milli Futbol Takımı'nın da play-off etabını geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda karşılaşacağı maçların statları ve başlama saatleri de belli oldu.A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde:

