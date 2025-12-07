https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/masterchef-2025-sampiyonu-belli-oldu-2-puan-farkla-sampiyon-oldu-1101599924.html

Masterchef 2025 şampiyonu belli oldu: Çok az puan farkla şampiyon oldu

Masterchef 2025 şampiyonu belli oldu: Çok az puan farkla şampiyon oldu

MasterChef 2025 şampiyonu, 6 Aralık akşamı yapılan heyecan dolu final mücadelesiyle belli oldu. Finalde yarışan Özkan ve Sezer, şampiyon olabilmek için hem...

TV8 kanalının ilgi toplayan yemek yarışma programı Masterchef dün akşam final yaptı. Sezon boyunca kıyasıya yarışan yarışmacılardan Özkan ve Sezer finale kaldı. Gece boyunca topladığı 43 puanla Özkan, 41 puanda kalan Sezer'in önünde final etabına çıktı.Yarışma bu skorla canlı yayına başladı. MasterChef 2025'in şampiyonu toplam 65 puan ile Sezer Dirican oldu. İmza yemekler hazırladılarCanlı yayın öncesinde 90 dakika süre verilen iki finalistten; Özkan'ın başlangıç yemeği Egede, ana yemeği Antika, tatlı ise Sahlep-i Sütlaç oldu. Sezer'in ise başlangıç yemeği Çiğ Mi Köfte, ana yemeği Büyük İskender, tatlısı Nuh'un Tartini oldu.İlk turda Özkan, jüri şeflerden 6+7,5+7,5 puan alarak toplam 21 puanın sahibi oldu. İlk turda Sezer, şeflerden 6,5+7,5+7 puan alarak toplam 21 puanın sahibi oldu.İkinci etapta Özkan'ın başlangıç yemeği Deniz ve Toprak, ana yemek olarak İnci, tatlı olarak Tatlım oldu. İkinci etapta Sezer'in ise başlangıç yemeği Poseidon'un İlk Lokması, ana yemeği İlk Bakışta Osso Bocco, tatlısı ise Zarafetin Tonları oldu.Puanlar canlı yayında açıklandıFinalin ikinci etabında şeflerin verdiği puanlar açıklanmadı ve oylar mühürlü zarflarla canlı yayına saklandı. Canlı yayında zarflar açıldığında Sezer 6,5 – 7,5 – 6 puan alarak toplamda 41 puana,Özkan ise 7 – 8 – 7 puan alarak toplamda 43 puana ulaştı.Sezer, imza yemeği olarak, bal kabağı ve levrek ağırlıklı bir yemek icra etti. Özkan ise imza yemeğini "Döngü" ismiyle sundu. Bu tabakta kuzu ve enginar ağırlıklı olduğu bir tabak hazırladı. Özkan'ın 'Döngü' adını verip finale yönelik hazırladığı imza tabağı şeflerden 7+7+6,5 puan aldı. Özkan yarışmada toplam 63,5 puan topladı. Sezer'in finale yönelik hazırladığı imza tabağı şeflerden 8,5+8+7,5 puan aldı. Sezer, yarışmada toplam 65 puan topladı. Ve yarışmanın birincisi oldu.MasterChef All Star Altın KupaMasterChef 2025'in bitmesiyle birlikte All Star heyecanı ekranlara yansıyacak. MasterChef All Star Altın Kupa, 7 Aralık Pazar günü 20.00'da başlıyor.

