Louvre Müzesi, Avrupalı olmayanlara zam yaptı: Giriş ücreti yüzde 45 arttı
Louvre Müzesi, Avrupalı olmayanlara zam yaptı: Giriş ücreti yüzde 45 arttı
27.11.2025
Louvre, Kraliyet Mücevherleri soygununun ardından gelen eleştirilere yanıt olarak altyapısını modernize etmeyi hedefliyor.Müze, 14 Ocak 2026’dan itibaren Avrupalı olmayan ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırıyor. Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelerden gelen turistler bilet için 32 euro (bin 580 lira) ödeyecek. ABD ve Çinli turistler zamdan en çok etkilenecek gruplar arasında yer alıyor.Louvre’u geçen yıl ziyaret eden yaklaşık 8.7 milyon kişinin yüzde 69’u yabancılardan oluştu. Müze yönetimi, fiyat artışıyla yılda 15–20 milyon euro ek gelir hedefliyor. Bu gelirin, Sayıştay raporlarında 'yetersiz güvenlik sistemleri' olarak nitelenen yapısal sorunların giderilmesinde kullanılacağı belirtildi.Louvre soygunuLouvre, ekim ayında yaklaşık 88 milyon euro değerindeki kraliyet mücevherlerinin gündüz vakti çalındığı büyük soygunla gündeme gelmişti. Olay sonrası yönetim eleştirilerin odağı olmuş, müze müdürü Laurence des Cars güvenlik için bir mobil polis karakolu kurulacağını ve yıl sonuna kadar 100 yeni güvenlik kamerası yerleştirileceğini açıklamıştı.
Louvre, Kraliyet Mücevherleri soygununun ardından gelen eleştirilere yanıt olarak altyapısını modernize etmeyi hedefliyor.
Müze, 14 Ocak 2026’dan itibaren Avrupalı olmayan ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırıyor. Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelerden gelen turistler bilet için 32 euro (bin 580 lira) ödeyecek. ABD ve Çinli turistler zamdan en çok etkilenecek gruplar arasında yer alıyor.
Louvre’u geçen yıl ziyaret eden yaklaşık 8.7 milyon kişinin yüzde 69’u yabancılardan oluştu. Müze yönetimi, fiyat artışıyla yılda 15–20 milyon euro ek gelir hedefliyor. Bu gelirin, Sayıştay raporlarında 'yetersiz güvenlik sistemleri' olarak nitelenen yapısal sorunların giderilmesinde kullanılacağı belirtildi.
Louvre, ekim ayında yaklaşık 88 milyon euro değerindeki kraliyet mücevherlerinin gündüz vakti çalındığı büyük soygunla gündeme gelmişti. Olay sonrası yönetim eleştirilerin odağı olmuş, müze müdürü Laurence des Cars güvenlik için bir mobil polis karakolu kurulacağını ve yıl sonuna kadar 100 yeni güvenlik kamerası yerleştirileceğini açıklamıştı.