https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/louvre-muzesi-avrupali-olmayanlara-zam-yapti-giris-ucreti-yuzde-45-artti-1101366274.html

Louvre Müzesi, Avrupalı olmayanlara zam yaptı: Giriş ücreti yüzde 45 arttı

Louvre Müzesi, Avrupalı olmayanlara zam yaptı: Giriş ücreti yüzde 45 arttı

Sputnik Türkiye

Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, 14 Ocak 2026’dan itibaren Avrupa Ekonomik Alanı (AB, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) dışındaki ziyaretçiler için bilet... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T22:25+0300

2025-11-27T22:25+0300

2025-11-27T22:25+0300

dünya

louvre müzesi

avrupa

zam

ara zam

ek zam

seyyanen zam

müze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100300676_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_935c492dbd4f4cce9f79635a30daf539.jpg

Louvre, Kraliyet Mücevherleri soygununun ardından gelen eleştirilere yanıt olarak altyapısını modernize etmeyi hedefliyor.Müze, 14 Ocak 2026’dan itibaren Avrupalı olmayan ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırıyor. Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelerden gelen turistler bilet için 32 euro (bin 580 lira) ödeyecek. ABD ve Çinli turistler zamdan en çok etkilenecek gruplar arasında yer alıyor.Louvre’u geçen yıl ziyaret eden yaklaşık 8.7 milyon kişinin yüzde 69’u yabancılardan oluştu. Müze yönetimi, fiyat artışıyla yılda 15–20 milyon euro ek gelir hedefliyor. Bu gelirin, Sayıştay raporlarında 'yetersiz güvenlik sistemleri' olarak nitelenen yapısal sorunların giderilmesinde kullanılacağı belirtildi.Louvre soygunuLouvre, ekim ayında yaklaşık 88 milyon euro değerindeki kraliyet mücevherlerinin gündüz vakti çalındığı büyük soygunla gündeme gelmişti. Olay sonrası yönetim eleştirilerin odağı olmuş, müze müdürü Laurence des Cars güvenlik için bir mobil polis karakolu kurulacağını ve yıl sonuna kadar 100 yeni güvenlik kamerası yerleştirileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/louvre-soygunu-fransiz-polisi-4-yeni-supheliyi-daha-gozaltina-aldi-1101280536.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

louvre müzesi, avrupa, zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam, müze