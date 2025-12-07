İstanbul dahil 24 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, sağanak ve kar yağışı etkili olacak
© İHA / AHMET AKBUĞAkuvvetli yağış - sağanak yağmur
© İHA / AHMET AKBUĞA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre İstanbul dahil 24 il için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Sıcaklıklar düşerken Marmara'da rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Aralık Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.
Buzlanma ve don bekleniyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde azalırken Marmara'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın hızı saatte 60 km'ye ulaşacak.
Sarı kodlu uyarı verildi
Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İstanbul Valiliği uyardı
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
MARMARA
Bursa – 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çanakkale – 15°C: Çok bulutlu.
İstanbul – 14°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kırklareli – 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
EGE
Afyonkarahisar – 11°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Denizli – 15°C: Çok bulutlu.
İzmir – 17°C: Çok bulutlu.
Muğla – 14°C: Çok bulutlu.
AKDENİZ
Adana – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu kıyılarda yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Hatay – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Isparta – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU
Ankara – 11°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Eskişehir – 11°C: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Konya – 12°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Nevşehir – 11°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZ
Bolu – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Düzce – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Sinop – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Zonguldak – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Rize – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Samsun – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Trabzon – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar. Güney kesimlerde akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Kars – 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar yağışlı.
Malatya – 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yükseklerde karla karışık yağmur. Sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Van – 10°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar. Öğle saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Batman – 15°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Diyarbakır – 14°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Gaziantep – 13°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Mardin – 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.