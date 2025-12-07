Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/istanbul-dahil-24-il-icin-sari-kodlu-uyari-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-1101599111.html
İstanbul dahil 24 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, sağanak ve kar yağışı etkili olacak
İstanbul dahil 24 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, sağanak ve kar yağışı etkili olacak
Sputnik Türkiye
7 Aralık 2025 hava durumu: Türkiye genelinde yağmur, sağanak, karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Meteorolojiden bölge bölge uyarılar.
2025-12-07T09:16+0300
2025-12-07T09:16+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak yağış uyarısı
kar yağışı
buzlanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/04/1083475833_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_73282b28db0ad4e828cd8ff2e3af53d8.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Aralık Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.Buzlanma ve don bekleniyorDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde azalırken Marmara'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın hızı saatte 60 km'ye ulaşacak. Sarı kodlu uyarı verildiYağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İstanbul Valiliği uyardıAçıklamada şu ifadelere yer verildi:MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/hafta-sonuna-dikkat-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-kar-yagisi-icin-tarih-verdi-1101541996.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/04/1083475833_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_f44436c75b755ca0628c47477b3707ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
7 aralık 2025 hava durumu, bugün hava durumu, meteoroloji sarı kodlu uyarı, türkiye hava durumu, i̇l il hava durumu
7 aralık 2025 hava durumu, bugün hava durumu, meteoroloji sarı kodlu uyarı, türkiye hava durumu, i̇l il hava durumu

İstanbul dahil 24 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, sağanak ve kar yağışı etkili olacak

09:16 07.12.2025
© İHA / AHMET AKBUĞAkuvvetli yağış - sağanak yağmur
kuvvetli yağış - sağanak yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
© İHA / AHMET AKBUĞA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre İstanbul dahil 24 il için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Sıcaklıklar düşerken Marmara'da rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Aralık Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.

Buzlanma ve don bekleniyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde azalırken Marmara'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın hızı saatte 60 km'ye ulaşacak.

Sarı kodlu uyarı verildi

Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul Valiliği uyardı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

MARMARA

Bursa – 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çanakkale – 15°C: Çok bulutlu.
İstanbul – 14°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kırklareli – 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

EGE

Afyonkarahisar – 11°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Denizli – 15°C: Çok bulutlu.
İzmir – 17°C: Çok bulutlu.
Muğla – 14°C: Çok bulutlu.

AKDENİZ

Adana – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu kıyılarda yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Hatay – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Isparta – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Ankara – 11°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Eskişehir – 11°C: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Konya – 12°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Nevşehir – 11°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ

Bolu – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu.
Düzce – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Sinop – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Zonguldak – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Rize – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Samsun – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Trabzon – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar. Güney kesimlerde akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Kars – 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar yağışlı.
Malatya – 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yükseklerde karla karışık yağmur. Sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Van – 10°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar. Öğle saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batman – 15°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Diyarbakır – 14°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Gaziantep – 13°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Mardin – 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
TÜRKİYE
Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı için tarih verdi
4 Aralık, 15:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала