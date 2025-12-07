https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/istanbul-dahil-24-il-icin-sari-kodlu-uyari-firtina-saganak-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-1101599111.html

İstanbul dahil 24 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, sağanak ve kar yağışı etkili olacak

İstanbul dahil 24 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına, sağanak ve kar yağışı etkili olacak

7 Aralık 2025 hava durumu: Türkiye genelinde yağmur, sağanak, karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Meteorolojiden bölge bölge uyarılar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Aralık Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.Buzlanma ve don bekleniyorDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde azalırken Marmara'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın hızı saatte 60 km'ye ulaşacak. Sarı kodlu uyarı verildiYağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İstanbul Valiliği uyardıAçıklamada şu ifadelere yer verildi:MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

