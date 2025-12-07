https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/alanyayi-saganak-vurdu-cadde-ve-sokaklari-su-basti-1101607406.html
Alanya'yı sağanak vurdu: Cadde ve sokakları su bastı
Alanya'yı sağanak vurdu: Cadde ve sokakları su bastı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Alanya ilçesinde gün boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-07T18:42+0300
2025-12-07T18:42+0300
2025-12-07T18:42+0300
türki̇ye
antalya
antalya büyükşehir belediyesi
antalya valiliği
antalya emniyet müdürlüğü
alanya
alanya belediye başkanlığı
alanya belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101607232_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_ffc423eefd9ea0d30bab5197df4b1900.jpg
Alanya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri yaşandı.Özellikle çevreyolundaki alt geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Su seviyesinin yükselmesiyle arıza yapan araçlarda bulunan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.Yağışın etkili olduğu bölgelerde alt geçitler bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/meteorolojiden-kritik-uyari-bu-aksamdan-itibaren-o-illerde-kuvvetli-saganak-geliyor-1100831943.html
türki̇ye
antalya
alanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101607232_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_cd23243a6f71f690dc56b666043c0aa6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, antalya büyükşehir belediyesi, antalya valiliği, antalya emniyet müdürlüğü, alanya, alanya belediye başkanlığı, alanya belediyesi
antalya, antalya büyükşehir belediyesi, antalya valiliği, antalya emniyet müdürlüğü, alanya, alanya belediye başkanlığı, alanya belediyesi
Alanya'yı sağanak vurdu: Cadde ve sokakları su bastı
Antalya’nın Alanya ilçesinde gün boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.
Alanya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri yaşandı.
Özellikle çevreyolundaki alt geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Su seviyesinin yükselmesiyle arıza yapan araçlarda bulunan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Yağışın etkili olduğu bölgelerde alt geçitler bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.