Alanya'yı sağanak vurdu: Cadde ve sokakları su bastı

Antalya’nın Alanya ilçesinde gün boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı... 07.12.2025, Sputnik Türkiye

Alanya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri yaşandı.Özellikle çevreyolundaki alt geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Su seviyesinin yükselmesiyle arıza yapan araçlarda bulunan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.Yağışın etkili olduğu bölgelerde alt geçitler bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

