Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/alanyayi-saganak-vurdu-cadde-ve-sokaklari-su-basti-1101607406.html
Alanya'yı sağanak vurdu: Cadde ve sokakları su bastı
Alanya'yı sağanak vurdu: Cadde ve sokakları su bastı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Alanya ilçesinde gün boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-07T18:42+0300
2025-12-07T18:42+0300
türki̇ye
antalya
antalya büyükşehir belediyesi
antalya valiliği
antalya emniyet müdürlüğü
alanya
alanya belediye başkanlığı
alanya belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101607232_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_ffc423eefd9ea0d30bab5197df4b1900.jpg
Alanya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri yaşandı.Özellikle çevreyolundaki alt geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Su seviyesinin yükselmesiyle arıza yapan araçlarda bulunan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.Yağışın etkili olduğu bölgelerde alt geçitler bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/meteorolojiden-kritik-uyari-bu-aksamdan-itibaren-o-illerde-kuvvetli-saganak-geliyor-1100831943.html
türki̇ye
antalya
alanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101607232_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_cd23243a6f71f690dc56b666043c0aa6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, antalya büyükşehir belediyesi, antalya valiliği, antalya emniyet müdürlüğü, alanya, alanya belediye başkanlığı, alanya belediyesi
antalya, antalya büyükşehir belediyesi, antalya valiliği, antalya emniyet müdürlüğü, alanya, alanya belediye başkanlığı, alanya belediyesi

Alanya'yı sağanak vurdu: Cadde ve sokakları su bastı

18:42 07.12.2025
© AA / Mert CantürkAlanya sel
Alanya sel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
© AA / Mert Cantürk
Abone ol
Antalya’nın Alanya ilçesinde gün boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.
Alanya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri yaşandı.
Özellikle çevreyolundaki alt geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Su seviyesinin yükselmesiyle arıza yapan araçlarda bulunan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Yağışın etkili olduğu bölgelerde alt geçitler bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.
sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji’den kritik uyarı: Bu akşamdan i̇tibaren o i̇llerde kuvvetli sağanak geliyor
8 Kasım, 09:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала