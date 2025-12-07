https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/kellogg-ukrayna-gorusmelerinde-cozum-bekleyen-ana-konulari-acikladi-1101602463.html

Kellogg, Ukrayna görüşmelerinde çözüm bekleyen ana konuları açıkladı

Kellogg, Ukrayna görüşmelerinde çözüm bekleyen ana konuları açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ukrayna barış planı gündemde önemli bir yer tutmaya devam ederken Beyaz Saray'ın üst düzey isimlerinden Kellogg, çözüm bekleyen ana konulara ilişkin... 07.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-07T11:52+0300

2025-12-07T11:52+0300

2025-12-07T11:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

keith kellogg

ukrayna

rusya

vladimir putin

barış planı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093452699_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fbdd51c49771ff36d6e714f9b4df086d.jpg

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile Zaporojye Nükleer Güç Satrali'nin (NGS) aidiyetiyle ilgili konuların Moskova ve Kiev arasındaki olası anlaşmanın çözüm bekleyen temel hususlar olduğunu söyledi.Kaliforniya'da düzenlenen Ronald Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda konuşan Kellogg, "Sanırım artık her şey birkaç soruna dayanıyor. Donetsk ve şu anda soğuk kapatma modunda bulunan ancak devasa bir nükleer santral olan Zaporojye NGS. Bu iki sorunu ortadan kaldırırsak, diğer her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Kellogg, ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde olmadığını da vurguladı.Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steven Witkoff ve ABD Başkanı'nın damadı Jared Kushner'ı Kremlin'de kabul etmişti. Taraflar, barış planını yaklaşık 5 saat boyunca görüşmüş ancak henüz bir uzlaşmaya varılamamıştı.Rusya Devlet Başkanı, Washington'un 27 maddeden oluşan barış planını 4 pakete böldüğünü ve bunların ayrı ayrı görüşülmesini önerdiğini açıklamıştı. Moskova'nın kabul etmediği konular olduğu için neredeyse her birini gözden geçirmesi gerektiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/abdli-uzman-crosston-yeni-abd-ulusal-guvenlik-stratejisi-ukraynada-cozume-buyuk-bir-etki-edebilir-1101601339.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, keith kellogg, ukrayna, rusya, vladimir putin, barış planı