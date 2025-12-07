Kellogg, Ukrayna görüşmelerinde çözüm bekleyen ana konuları açıkladı
11:52 07.12.2025 (güncellendi: 11:53 07.12.2025)
© AP Photo / Andrew HarnikĐặc phái viên tương lai của Hoa Kỳ về Ukraina Keith Kellogg
© AP Photo / Andrew Harnik
ABD'nin Ukrayna barış planı gündemde önemli bir yer tutmaya devam ederken Beyaz Saray'ın üst düzey isimlerinden Kellogg, çözüm bekleyen ana konulara ilişkin açıklama yaptı.
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile Zaporojye Nükleer Güç Satrali'nin (NGS) aidiyetiyle ilgili konuların Moskova ve Kiev arasındaki olası anlaşmanın çözüm bekleyen temel hususlar olduğunu söyledi.
Kaliforniya'da düzenlenen Ronald Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda konuşan Kellogg, "Sanırım artık her şey birkaç soruna dayanıyor. Donetsk ve şu anda soğuk kapatma modunda bulunan ancak devasa bir nükleer santral olan Zaporojye NGS. Bu iki sorunu ortadan kaldırırsak, diğer her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Kellogg, ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde olmadığını da vurguladı.
Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steven Witkoff ve ABD Başkanı'nın damadı Jared Kushner'ı Kremlin'de kabul etmişti. Taraflar, barış planını yaklaşık 5 saat boyunca görüşmüş ancak henüz bir uzlaşmaya varılamamıştı.
Rusya Devlet Başkanı, Washington'un 27 maddeden oluşan barış planını 4 pakete böldüğünü ve bunların ayrı ayrı görüşülmesini önerdiğini açıklamıştı. Moskova'nın kabul etmediği konular olduğu için neredeyse her birini gözden geçirmesi gerektiğini belirtmişti.
