Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
ABD'li uzman Crosston: Yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ukrayna'da çözüme büyük bir etki edebilir
ABD'li uzman Crosston: Yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ukrayna'da çözüme büyük bir etki edebilir
ABD'li uzman Crosston, Washington'da kabul edilen yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin Ukrayna'daki çözüm çabalarında büyük bir etkiye sahip olabileceğini... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
Bowie Devlet Üniversitesi'nden Ulusal Güvenlik Profesörü ve Akademik Dönüşüm Direktörü Matthew Crosston, ABD'nin yenilenen Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin Ukrayna'da çözüm süreci üzerindeki olası etkisini değerlendirdi.Sputnik'e demeç veren Crosston, "En nihayetinde bu stratejinin gerçekten iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Ancak belirtilen bu duruşun militarist/siyasi eylemlerde sağlam bir şekilde desteklenip desteklenmediği tamamen dikkate alınması gereken başka bir konudur. Elbette Demokrat Parti, Ulusal Güvenlik Stratejisi'ndeki bu değişikliği desteklemiyor. Ancak daha da önemlisi, hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da, Rusya ve ABD'yi 'ebedi düşmanlar' olarak gören eski ve köhne dış politika duruşundan hiç taviz vermeyen önemli Cumhuriyetçi isimler var" dedi.ABD'nin bu tutumunda samimi olması halinde, yeni stratejik düzenlemenin çatışmanın çözümünde büyük bir etkisi olabileceğini kaydeden Crosston, "Örneğin Trump, Ukrayna daha açık fikirli bir şekilde 'pazarlık' yapmaya istekli değilse, belki de ABD'nin Ukrayna'nın savaşı sürdürme çabalarını desteklemeyi bırakması gerektiğini defalarca ima etti. Bu destek olmadan, Ukrayna askeri birlikleri mutlaka çökecek diye bir şey yok, ancak ölümcül şekilde sakat kalacaklar ve çatışma muhtemelen fiilen sona ermeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı."Avrupa'nın büyük bir kısmı, Ukrayna çatışmasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Avrupa'yı fethetme yolundaki 'ilk basamak' olarak nitelendirmeye devam eden ağırlıklı sosyal medya propagandasının etkisi altında yaşamaya devam ediyor" diye devam eden Crosston, bunun sadece saçma değil, aynı zamanda çocukça olduğunun altını çizdi.ABD'li uzman, gizlilik kaydıyla konuşmayı kabul edecek çoğu Amerikan askeri danışmanın şu görüşü dile getireceğinden emin olduğunu da belirtti:Belgede, 'Ukrayna'daki düşmanlıkların hızlı biçimde sona erdirilmesi için müzakere yürütmenin Amerika Birleşik Devletleri'nin temel çıkarı olduğu' ve Rusya'nın Avrupa'daki diğer ülkelerle karşı karşıya gelme riskini azaltmayı hedeflediği belirtilmişti.
SON HABERLER
ABD'li uzman Crosston: Yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ukrayna'da çözüme büyük bir etki edebilir

ABD'li uzman Crosston, Washington'da kabul edilen yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin Ukrayna'daki çözüm çabalarında büyük bir etkiye sahip olabileceğini belirtti.
Bowie Devlet Üniversitesi'nden Ulusal Güvenlik Profesörü ve Akademik Dönüşüm Direktörü Matthew Crosston, ABD'nin yenilenen Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin Ukrayna'da çözüm süreci üzerindeki olası etkisini değerlendirdi.

Sputnik'e demeç veren Crosston, "En nihayetinde bu stratejinin gerçekten iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Ancak belirtilen bu duruşun militarist/siyasi eylemlerde sağlam bir şekilde desteklenip desteklenmediği tamamen dikkate alınması gereken başka bir konudur. Elbette Demokrat Parti, Ulusal Güvenlik Stratejisi'ndeki bu değişikliği desteklemiyor. Ancak daha da önemlisi, hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da, Rusya ve ABD'yi 'ebedi düşmanlar' olarak gören eski ve köhne dış politika duruşundan hiç taviz vermeyen önemli Cumhuriyetçi isimler var" dedi.

ABD'nin bu tutumunda samimi olması halinde, yeni stratejik düzenlemenin çatışmanın çözümünde büyük bir etkisi olabileceğini kaydeden Crosston, "Örneğin Trump, Ukrayna daha açık fikirli bir şekilde 'pazarlık' yapmaya istekli değilse, belki de ABD'nin Ukrayna'nın savaşı sürdürme çabalarını desteklemeyi bırakması gerektiğini defalarca ima etti. Bu destek olmadan, Ukrayna askeri birlikleri mutlaka çökecek diye bir şey yok, ancak ölümcül şekilde sakat kalacaklar ve çatışma muhtemelen fiilen sona ermeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'nın büyük bir kısmı, Ukrayna çatışmasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Avrupa'yı fethetme yolundaki 'ilk basamak' olarak nitelendirmeye devam eden ağırlıklı sosyal medya propagandasının etkisi altında yaşamaya devam ediyor" diye devam eden Crosston, bunun sadece saçma değil, aynı zamanda çocukça olduğunun altını çizdi.

ABD'li uzman, gizlilik kaydıyla konuşmayı kabul edecek çoğu Amerikan askeri danışmanın şu görüşü dile getireceğinden emin olduğunu da belirtti:

"Ukrayna çatışması, Avrupa'yı ele geçirip 21. yüzyılın Rus İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı amaçlayan bir 'ana plan' ile hiçbir zaman ilgili olmadı. Avrupa'da bunu hala daha ciddi ve samimi bir şekilde söyleyen çok sayıda insan, Avrupa'nın müzakere masasında neden son derece sınırlı bir role sahip olmaya devam edeceğini gösteriyor. Avrupa, Zelenskiy'in küçük tatiller yapıp bağış toplama operasyonları yürüttüğü bir davet kulübü olarak kalıyor, daha fazlası değil."

Belgede, 'Ukrayna’daki düşmanlıkların hızlı biçimde sona erdirilmesi için müzakere yürütmenin Amerika Birleşik Devletleri’nin temel çıkarı olduğu' ve Rusya’nın Avrupa’daki diğer ülkelerle karşı karşıya gelme riskini azaltmayı hedeflediği belirtilmişti.
DÜNYA
ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisi açıklandı: Ukrayna müzakereleri stratejik çıkarlara uygun
5 Aralık, 14:03
5 Aralık, 14:03
