İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırıdır

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırıdır

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarına ilişkin açıklama yaparak iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarıyla ilgili bilgilerin yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurum temsilcileri tarafından paylaşıldığını hatırlatan Duran, "Kamuoyunun, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı duyarlı olması önem arz etmektedir" dedi.Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SDG'nin (Suriye Demokratik Güçleri) başındaki Mazlum Abdi’nin görüşmek üzere anlaştığı iddia edilmişti.

