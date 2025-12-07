https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/iletisim-baskani-duran-cumhurbaskanimiz-sayin-erdogana-atfedilen-bazi-gorusme-iddialari-gercege-1101609364.html
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırıdır
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırıdır
07.12.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarıyla ilgili bilgilerin yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurum temsilcileri tarafından paylaşıldığını hatırlatan Duran, "Kamuoyunun, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı duyarlı olması önem arz etmektedir" dedi.Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SDG'nin (Suriye Demokratik Güçleri) başındaki Mazlum Abdi’nin görüşmek üzere anlaştığı iddia edilmişti.
21:33 07.12.2025 (güncellendi: 21:45 07.12.2025)
İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarına ilişkin açıklama yaparak iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu belirtti. Duran açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır" ifadelerine de yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır. Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye'nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarıyla ilgili bilgilerin yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurum temsilcileri tarafından paylaşıldığını hatırlatan Duran, "Kamuoyunun, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı duyarlı olması önem arz etmektedir" dedi.
Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SDG'nin (Suriye Demokratik Güçleri) başındaki Mazlum Abdi’nin görüşmek üzere anlaştığı iddia edilmişti.