https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/hindistanin-eglence-merkezinde-yangin-faciasi-25-kisi-hayatini-kaybetti-1101601909.html

Hindistan'ın eğlence merkezinde yangın faciası: 25 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın eğlence merkezinde yangın faciası: 25 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın turizm cenneti Goa'daki popüler bir gece kulübünde çıkan yangında 25 kişi öldü. Yetkililer, ölenlerin çoğunun kulüp çalışanı olduğunu, turistlerin... 07.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-07T12:24+0300

2025-12-07T12:24+0300

2025-12-07T12:24+0300

dünya

hindistan

goa

yangın

gece kulübü

can kaybı

facia

asansör faciası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101601580_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_8d2e7681cfb6ed1f1d424b1335bb76aa.jpg

Hindistan'ın en ünlü tatil bölgelerinden Goa'da, cumartesiyi pazara bağlayan gece yaşanan bir yangın faciaya dönüştü. Arpora bölgesindeki popüler bir gece kulübünde yerel saatle gece yarısı başlayan yangında 25 kişi hayatını kaybetti. Altı kişi ise hastanede tedavi altına alındı.Goa Polis Müdürü Alok Kumar, yangının zemin kattaki mutfak bölgesinde yoğunlaştığını ve şu anda kontrol altına alındığını söyledi. Kumar, "Cesetlerin çoğu mutfak etrafında bulundu, bu da kurbanların kulüpte çalışan kişiler olduğunu düşündürüyor" ifadelerini kullandı. Goa Başbakanı Pramod Sawant ise, üç kişinin yanarak, diğerlerinin ise dumandan boğularak öldüğünü aktardı. 'En sıkı yaptırımlar uygulanacak'Kurtarma ekipleri, kurbanların cesetlerini Panaji'deki Goa Tıp Fakültesi'ne nakletti. Kurbanların kimlik tespitinin sürdüğünü ve ardından ailelerine bilgi verileceğini bildirildi. Başbakan Sawant, yangının nedenine yönelik resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurarak, "Sorumluluğu bulunanlar yasa önünde en sıkı şekilde yargılanacak, herhangi bir ihmal kararlılıkla ele alınacak" açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/endonezyayi-saran-felaket-sel-ve-heyelanlarda-can-kaybi-900u-asti-1101600186.html

hindistan

goa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, goa, yangın, gece kulübü, can kaybı, facia, asansör faciası