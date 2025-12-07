https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/hindistanin-eglence-merkezinde-yangin-faciasi-25-kisi-hayatini-kaybetti-1101601909.html
Hindistan'ın eğlence merkezinde yangın faciası: 25 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın en ünlü tatil bölgelerinden Goa'da, cumartesiyi pazara bağlayan gece yaşanan bir yangın faciaya dönüştü. Arpora bölgesindeki popüler bir gece kulübünde yerel saatle gece yarısı başlayan yangında 25 kişi hayatını kaybetti. Altı kişi ise hastanede tedavi altına alındı.Goa Polis Müdürü Alok Kumar, yangının zemin kattaki mutfak bölgesinde yoğunlaştığını ve şu anda kontrol altına alındığını söyledi. Kumar, "Cesetlerin çoğu mutfak etrafında bulundu, bu da kurbanların kulüpte çalışan kişiler olduğunu düşündürüyor" ifadelerini kullandı. Goa Başbakanı Pramod Sawant ise, üç kişinin yanarak, diğerlerinin ise dumandan boğularak öldüğünü aktardı. 'En sıkı yaptırımlar uygulanacak'Kurtarma ekipleri, kurbanların cesetlerini Panaji'deki Goa Tıp Fakültesi'ne nakletti. Kurbanların kimlik tespitinin sürdüğünü ve ardından ailelerine bilgi verileceğini bildirildi. Başbakan Sawant, yangının nedenine yönelik resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurarak, "Sorumluluğu bulunanlar yasa önünde en sıkı şekilde yargılanacak, herhangi bir ihmal kararlılıkla ele alınacak" açıklamasını yaptı.
Hindistan'ın en ünlü tatil bölgelerinden Goa'da, cumartesiyi pazara bağlayan gece yaşanan bir yangın faciaya dönüştü. Arpora bölgesindeki popüler bir gece kulübünde yerel saatle gece yarısı başlayan yangında 25 kişi hayatını kaybetti. Altı kişi ise hastanede tedavi altına alındı.
Goa Polis Müdürü Alok Kumar, yangının zemin kattaki mutfak bölgesinde yoğunlaştığını ve şu anda kontrol altına alındığını söyledi. Kumar, "Cesetlerin çoğu mutfak etrafında bulundu, bu da kurbanların kulüpte çalışan kişiler olduğunu düşündürüyor" ifadelerini kullandı.
Goa Başbakanı Pramod Sawant ise, üç kişinin yanarak, diğerlerinin ise dumandan boğularak öldüğünü aktardı.
'En sıkı yaptırımlar uygulanacak'
Kurtarma ekipleri, kurbanların cesetlerini Panaji'deki Goa Tıp Fakültesi'ne nakletti. Kurbanların kimlik tespitinin sürdüğünü ve ardından ailelerine bilgi verileceğini bildirildi. Başbakan Sawant, yangının nedenine yönelik resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurarak, "Sorumluluğu bulunanlar yasa önünde en sıkı şekilde yargılanacak, herhangi bir ihmal kararlılıkla ele alınacak" açıklamasını yaptı.