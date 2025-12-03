https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/arkadasini-kazara-tufekle-olduren-cocuk-tutuklandi-korktum-ve-kactim-1101527949.html

Arkadaşını kazara tüfekle öldüren çocuk tutuklandı: 'Korktum ve kaçtım'

Arkadaşını kazara tüfekle öldüren çocuk tutuklandı: 'Korktum ve kaçtım'

Sputnik Türkiye

Denizli'de babasının tüfeğinin kazara ateş almasıyla kız arkadaşının ölümüne neden olan çocuk tutuklandı. 03.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-03T23:45+0300

2025-12-03T23:45+0300

2025-12-03T23:56+0300

türkiye

türki̇ye

tüfek

av tüfeği

pamukkale

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101528109_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_322cc9c4d035ce7fdd3c28383610b963.jpg

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşısında oturan 15 yaşındaki Zahra Jahani'yi babasının tüfeğiyle oynarken ateş alması sonucu öldüren kendisi de 15 yaşındaki B.K. tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan B.K. jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Şüphelinin verdiği ifadede korkup kaçtığını anlattığı öğrenildi. B.K. ifadesinde şunları söyledi:Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. dün babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi vurmuş, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Jahani olay yerinde hayatını kaybetmişti. Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/denizlide-15-yasindaki-cocuk-karsisinda-oturan-kiz-arkadasini-tufekle-oldurdu-1101491872.html

türki̇ye

pamukkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, tüfek, av tüfeği, pamukkale