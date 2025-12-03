https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/arkadasini-kazara-tufekle-olduren-cocuk-tutuklandi-korktum-ve-kactim-1101527949.html
Arkadaşını kazara tüfekle öldüren çocuk tutuklandı: 'Korktum ve kaçtım'
Arkadaşını kazara tüfekle öldüren çocuk tutuklandı: 'Korktum ve kaçtım'
Denizli'de babasının tüfeğinin kazara ateş almasıyla kız arkadaşının ölümüne neden olan çocuk tutuklandı. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
Şüphelinin verdiği ifadede korkup kaçtığını anlattığı öğrenildi. B.K. ifadesinde şunları söyledi:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşısında oturan 15 yaşındaki Zahra Jahani'yi babasının tüfeğiyle oynarken ateş alması sonucu öldüren kendisi de 15 yaşındaki B.K. tutuklandı.
Olayın ardından gözaltına alınan B.K. jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin verdiği ifadede korkup kaçtığını anlattığı öğrenildi. B.K. ifadesinde şunları söyledi:
"Evde babama ait tüfeği kız arkadaşıma gösteriyordum. Tüfek aniden ateş aldı. Zahra yere düştü. Korktum ve kaçtım. Yaşanan olaydan dolayı çok üzüntülü ve pişmanım."
Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. dün babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi vurmuş, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Jahani olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konulmuştu.