Fenerbahçe duyurdu: Portekizli oyuncuda kısmi yırtık tespit edildi
Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Nelson Semedo’nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık belirlendiğini duyurdu. 07.12.2025, Sputnik Türkiye
Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Nelson Semedo’nun durumuna ilişkin resmi açıklama yapıldı. Fenerbahçe, Portekizli futbolcunun MR çekimi sonrası sağ arka adalesinde kısmi yırtık belirlendiğini açıkladı. Semedo’nun sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, oyuncunun tedavisinin sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiği bildirildi.
