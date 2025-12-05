https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/ziraat-turkiye-kupasinda-gruplar-belli-oldu-fenerbahce-besiktas-maci-ilk-hafta-1101580535.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ilk hafta
16:31 05.12.2025 (güncellendi: 16:32 05.12.2025)
Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 takımın mücadele edeceği grup aşamasında eşleşmeler belli oldu. Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 takımın mücadele edeceği grup aşamasında eşleşmeler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu
Çekilen kuranın ardından gruplar şu takımlardan oluştu:
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
Grupların belli olmasının ardından karşılaşmalar da netleşti. İlk hafta mücadelelerinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları şu şekilde:
Galatasaray-RAMS Başakşehir
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor
TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor
Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK
Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
Kocaelispor-Erzurumspor FK
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek.