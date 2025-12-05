https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/ziraat-turkiye-kupasinda-gruplar-belli-oldu-fenerbahce-besiktas-maci-ilk-hafta-1101580535.html

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ilk hafta

Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 takımın mücadele edeceği grup aşamasında eşleşmeler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli olduÇekilen kuranın ardından gruplar şu takımlardan oluştu:A Grubu:GalatasarayRAMS BaşakşehirTrabzonsporCorendon AlanyasporMısırlı.com.tr Fatih KaragümrükİstanbulsporBolusporFethiyesporB Grubu:Samsunsporikas EyüpsporTÜMOSAN KonyasporHesap.com AntalyasporGençlerbirliğiSipay Bodrum FKAlagöz Holding Iğdır FKAliağa FutbolC Grubu:FenerbahçeBeşiktaşÇaykur RizesporGaziantep FKKocaelisporErzurumspor FKEmre Gökdemir İnşaat Ankara KeçiörengücüBeyoğlu Yeni Çarşıİlk hafta fikstürüGrupların belli olmasının ardından karşılaşmalar da netleşti. İlk hafta mücadelelerinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları şu şekilde:A Grubu:Galatasaray-RAMS BaşakşehirTrabzonspor-Corendon AlanyasporMısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulsporBoluspor-FethiyesporB Grubu:Samsunspor-ikas EyüpsporTÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com AntalyasporGençlerbirliği-Sipay Bodrum FKAlagöz Holding Iğdır FK-Aliağa FutbolC Grubu:Fenerbahçe-BeşiktaşÇaykur Rizespor-Gaziantep FKKocaelispor-Erzurumspor FKEmre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni ÇarşıZiraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek.

