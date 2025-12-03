https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/endonezyada-sel-ve-heyelan-felaketinde-bilanco-artiyor-can-kaybi-800u-asti-1101502511.html

Endonezya’da sel ve heyelan felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 800’ü aştı

Endonezya’da sel ve heyelan felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 800’ü aştı

Endonezya’nın Kuzey Sumatra, Açe ve Batı Sumatra eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 804’e yükseldi... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), güncel bilançta 804 kişinin öldüğünü, 657 kişinin kayıp olduğunu ve 2.600 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, yoğun yağışlar sonucu ortaya çıkan sel ve heyelanların ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde geniş çaplı yıkıma yol açtığını belirtti.Üç eyalet alarmdaAfet, özellikle Kuzey Sumatra, Açe ve Batı Sumatra eyaletlerinde etkisini gösteriyor. Bölgede yollar çöktü, köprüler yıkıldı, bazı yerleşim yerleri tamamen su altında kaldı. Daha önce 753 olarak açıklanan can kaybının hızla yükselmesi, kurtarma ekiplerinin ulaşmakta zorlandığı bölgelerdeki felaketin boyutunu gözler önüne serdi.Bir milyondan fazla kişi evsiz kaldıBNPB, sel ve heyelanların ardından bir milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu. Halk güvenli bölgelere tahliye edilirken, acil barınma, gıda ve sağlık hizmetlerine yönelik büyük ihtiyaç doğdu.

