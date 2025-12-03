Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/endonezyada-sel-ve-heyelan-felaketinde-bilanco-artiyor-can-kaybi-800u-asti-1101502511.html
Endonezya’da sel ve heyelan felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 800’ü aştı
Endonezya’da sel ve heyelan felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 800’ü aştı
Sputnik Türkiye
Endonezya’nın Kuzey Sumatra, Açe ve Batı Sumatra eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 804’e yükseldi... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T12:02+0300
2025-12-03T12:03+0300
dünya
ulusal afet yönetim ajansı (bnpb)
kuzey sumatra
sel
sel felaketi
bilanço
bilanço
ölü
ölü sayısı
ölü bulundu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101371430_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_eb5f3932250bfdb667cb19a26d2b6cf5.jpg
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), güncel bilançta 804 kişinin öldüğünü, 657 kişinin kayıp olduğunu ve 2.600 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, yoğun yağışlar sonucu ortaya çıkan sel ve heyelanların ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde geniş çaplı yıkıma yol açtığını belirtti.Üç eyalet alarmdaAfet, özellikle Kuzey Sumatra, Açe ve Batı Sumatra eyaletlerinde etkisini gösteriyor. Bölgede yollar çöktü, köprüler yıkıldı, bazı yerleşim yerleri tamamen su altında kaldı. Daha önce 753 olarak açıklanan can kaybının hızla yükselmesi, kurtarma ekiplerinin ulaşmakta zorlandığı bölgelerdeki felaketin boyutunu gözler önüne serdi.Bir milyondan fazla kişi evsiz kaldıBNPB, sel ve heyelanların ardından bir milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu. Halk güvenli bölgelere tahliye edilirken, acil barınma, gıda ve sağlık hizmetlerine yönelik büyük ihtiyaç doğdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/nadir-faberge-yumurtasi-acik-artirmada-rekor-fiyata-satildi-ustunde-binlerce-elmas-var-1101501065.html
kuzey sumatra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101371430_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_92fe98e0b82d15b0832a7115b72b7017.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ulusal afet yönetim ajansı (bnpb), kuzey sumatra, sel, sel felaketi, bilanço, bilanço, ölü, ölü sayısı, ölü bulundu, doğal afet
ulusal afet yönetim ajansı (bnpb), kuzey sumatra, sel, sel felaketi, bilanço, bilanço, ölü, ölü sayısı, ölü bulundu, doğal afet

Endonezya’da sel ve heyelan felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 800’ü aştı

12:02 03.12.2025 (güncellendi: 12:03 03.12.2025)
© AA / Kiki CahyadiEndonezya'nın Sumatra Adası
Endonezya'nın Sumatra Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© AA / Kiki Cahyadi
Abone ol
Endonezya’nın Kuzey Sumatra, Açe ve Batı Sumatra eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 804’e yükseldi. 657 kişi hâlâ kayıp, 2.600 kişi yaralı, bir milyondan fazla kişi evlerini terk etti. Felaket, ülkenin son yıllardaki en büyük insani krizlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), güncel bilançta 804 kişinin öldüğünü, 657 kişinin kayıp olduğunu ve 2.600 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, yoğun yağışlar sonucu ortaya çıkan sel ve heyelanların ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde geniş çaplı yıkıma yol açtığını belirtti.

Üç eyalet alarmda

Afet, özellikle Kuzey Sumatra, Açe ve Batı Sumatra eyaletlerinde etkisini gösteriyor. Bölgede yollar çöktü, köprüler yıkıldı, bazı yerleşim yerleri tamamen su altında kaldı. Daha önce 753 olarak açıklanan can kaybının hızla yükselmesi, kurtarma ekiplerinin ulaşmakta zorlandığı bölgelerdeki felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Bir milyondan fazla kişi evsiz kaldı

BNPB, sel ve heyelanların ardından bir milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu. Halk güvenli bölgelere tahliye edilirken, acil barınma, gıda ve sağlık hizmetlerine yönelik büyük ihtiyaç doğdu.
Faberge Kış Yumurtası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
YAŞAM
Nadir Faberge yumurtası açık artırmada rekor fiyata satıldı: Üstünde binlerce elmas var
11:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала