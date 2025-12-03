Endonezya’da sel ve heyelan felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 800’ü aştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/endonezyada-sel-ve-heyelan-felaketinde-bilanco-artiyor-can-kaybi-800u-asti-1101502511.html
Endonezya'nın Kuzey Sumatra, Açe ve Batı Sumatra eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 804'e yükseldi...
Endonezya’nın Kuzey Sumatra, Açe ve Batı Sumatra eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 804’e yükseldi. 657 kişi hâlâ kayıp, 2.600 kişi yaralı, bir milyondan fazla kişi evlerini terk etti. Felaket, ülkenin son yıllardaki en büyük insani krizlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), güncel bilançta 804 kişinin öldüğünü, 657 kişinin kayıp olduğunu ve 2.600 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, yoğun yağışlar sonucu ortaya çıkan sel ve heyelanların ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde geniş çaplı yıkıma yol açtığını belirtti.
Afet, özellikle Kuzey Sumatra
, Açe
ve Batı Sumatra
eyaletlerinde etkisini gösteriyor. Bölgede yollar çöktü, köprüler yıkıldı, bazı yerleşim yerleri tamamen su altında kaldı. Daha önce 753 olarak açıklanan can kaybının hızla yükselmesi
, kurtarma ekiplerinin ulaşmakta zorlandığı bölgelerdeki felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Bir milyondan fazla kişi evsiz kaldı
BNPB
, sel ve heyelanların ardından bir milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını
duyurdu. Halk
güvenli bölgelere tahliye edilirken, acil barınma, gıda ve sağlık hizmetlerine yönelik büyük ihtiyaç doğdu.