Domenico Tedesco: Jhon Duran'ın şiddetli baskı yapacak gücü henüz yok, En-Nesyri'nin özgüveni yerinde değil

"Bu şekilde oynamaya dair iyi hissiyata sahiptik. Bu oyunu Plzen maçında da yapmıştık. Elimizde 3 forvet oyuncusu var ve 2 forvetle oynayınca daha tehlikeli oluyorsunuz. Galatasaray maçında da çift forvete dönünce golü bulduk. Talisca ile Duran arasında iyi bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bir oyuncuyu oynattığınız zaman hem avantaj hem de dezavantaj olabiliyor. Duran şu anda özgüvenli ama benim için şiddetli baskı yapacak gücü henüz yok. İstediğimiz seviyeye gelmesi için biraz zamana ihtiyacı var.

En-Nesyri'nin özgüveni yerinde değil ama çok fazla baskı yapıyor. Genel olarak ikisi de iyi forvet. Bu sadece güncel bir durum. En-Nesyri'nin özgüven sıkıntısı belki gol atamadığı içindir ama biz, elimizdeki oyunculara güveniyoruz."