Dünya Gıda Programı uyardı: '67 milyon dolar bulunamazsa Kamerun'da açlık felaketi yaşanacak'

Dünya Gıda Programı uyardı: '67 milyon dolar bulunamazsa Kamerun'da açlık felaketi yaşanacak'

Dünya Gıda Programı, Kamerun'da yardıma muhtaç milyonlarca insan için acil fon çağrısında bulundu. En az 67 milyon dolarlık kaynak bulunamazsa, özellikle... 07.12.2025, Sputnik Türkiye

Dünya Gıda Programı (WFP), Kamerun'da on milyonlarca insanın hayatını etkileyecek acil bir finansman uyarısı yaptı. WFP'nin Kamerun Temsilcisi Gianluca Ferrera, başkent Yaounde'de yaptığı açıklamada, en az 67 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu, bu paranın sağlanamaması halinde açlıkla mücadelede elde edilen tüm kazanımların kaybedilebileceğini söyledi. Bu uyarı, Norveç Mülteci Konseyi'nin bu yılki raporunda 'dünyanın en ihmal edilmiş yerinden edilme krizi' olarak nitelendirilen Kamerun için geleceğe dair karanlık bir tablo çiziyor. Yardım kesintileriFinansman açığının boyutları, 2022'de Kamerun için 106 milyon dolar olan WFP fonunun, bu yıl sadece 20 milyon dolar seviyesinde kalmasıyla ortaya çıkıyor. Bu kesintilerin arka planında, ABD'nin Trump yönetimi döneminde benimsediği ve 2023'te 64 milyar dolara ulaşan benzeri görülmemiş dış yardım kesintileri olduğu belirtiliyor.

