ABD'nin BM Temsilcisi: Gazze'de kıtlık ilan eden BM destekli rapor 'güvenilir' değil

28.08.2025
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, BM destekli yayımlanan ve İsrail'in politikaları sonucu Gazze'de kıtlık yaşandığını ortaya koyan raporun 'güvenilir olmadığını' öne sürdü.Shea, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan raporun 'güvenilirlik' ve 'dürüstlük' ilkeleri çerçevesinde hazırlanmadığını ileri sürdü. Gazze'de açlığın gerçek bir sorun teşkil ettiğinin farkında olduklarını söyleyen Shea, "Öte yandan, sorunları sadece güvenilirlik ve dürüstlükle çözebiliriz. Ne yazık ki IPC'nin son raporu bu konuda sınıfta kaldı" dedi.Shea, raporun yazarlarından birinin 'İsrail'e karşı uzun zamandır önyargılı' olduğunu ve hazırlanış sürecinde 'normal standartların' dikkate alınmadığını iddia etti.'Gazze'de aç bırakma politikası uygulanmıyor'Shea, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'ye 2 milyon tondan fazla yardım geçişine izin verdiğini öne sürerek, "Gazze'de aç bırakma politikası yürütüldüğüne ilişkin yanlışlığı da reddediyoruz" ifadesini kullandı.'Gazze'ye yardımlara ilişkin mekanizmalarının oldubittiye getirilmemesi gerektiğini' belirten Shea, mayıstan bu yana çok sayıda sivilin insani yardım dağıtım noktalarında öldürülmesine neden olan "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın desteklenmesini savundu.
