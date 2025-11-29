https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/disisleri-bakan-hakan-fidan-yarin-irani-ziyaret-edecek-1101411630.html
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, yarın İran'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın İran'a gidecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın yarın İran'da mevkidaşı Abbas Erakçi ve İranlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.Hangi konular görüşülecek?Fidan’ın İranlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde, 2014'te tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) çatısı altında ikili ilişkilerin kurumsal yapısını daha da işlevsel hale getirme olanaklarını ele alması, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın liderliğinde YDİK'nin müteakip dokuzuncu toplantısının hazırlıklarını gözden geçirmesi, güvenlik ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.Ulaştırma ve bağlantısallık meseleleri ile sınır ticaret merkezlerinin altyapı ve inşa çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik çabaları ele alması planlanan Fidan'ın, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak gayretlerin artırılması ihtiyacına işaret etmesi, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Türkiye ile İran arasındaki diyalog ve işbirliğinin sürmesinin önemini vurgulaması, Türkiye'nin, İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl çözüm bulunmasını desteklediğini dile getirmesi öngörülüyor.Güvenlik konuları ve Gazze'de masada olacakFidan'ın ayrıca, İsrail’in saldırgan tutumunun bölgede istikrarın tesisine engel olduğunu vurgulaması, Suriye'nin istikrarının tüm bölgenin güvenliği açısından taşıdığı önemi ve bölgesel sahiplenme ilkesini gündeme taşıması, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Gazze'ye ilişkin son kararı, mevcut ateşkesin muhafazası ve Gazze'nin yeniden imarı konusunda istişarelerde bulunması bekleniyor.Görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ve gerginliğin diplomasi yoluyla adil ve kalıcı şekilde sona erdirilmesinin esas olduğunu ifade etmesi beklenen Fidan'ın, Güney Kafkasya'da huzur ve istikrarın muhafazası için ortaya konan çabaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetmesi, Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde tırmanan ihtilafın yatıştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, yarın İran'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın İran'a gidecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın yarın İran'da mevkidaşı Abbas Erakçi ve İranlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.
Hangi konular görüşülecek?
Fidan’ın İranlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde, 2014'te tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) çatısı altında ikili ilişkilerin kurumsal yapısını daha da işlevsel hale getirme olanaklarını ele alması, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın liderliğinde YDİK'nin müteakip dokuzuncu toplantısının hazırlıklarını gözden geçirmesi, güvenlik ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.
Ulaştırma ve bağlantısallık meseleleri ile sınır ticaret merkezlerinin altyapı ve inşa çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik çabaları ele alması planlanan Fidan'ın, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak gayretlerin artırılması ihtiyacına işaret etmesi, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Türkiye ile İran arasındaki diyalog ve işbirliğinin sürmesinin önemini vurgulaması, Türkiye'nin, İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl çözüm bulunmasını desteklediğini dile getirmesi öngörülüyor.
Güvenlik konuları ve Gazze'de masada olacak
Fidan'ın ayrıca, İsrail’in saldırgan tutumunun bölgede istikrarın tesisine engel olduğunu vurgulaması, Suriye'nin istikrarının tüm bölgenin güvenliği açısından taşıdığı önemi ve bölgesel sahiplenme ilkesini gündeme taşıması, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Gazze'ye ilişkin son kararı, mevcut ateşkesin muhafazası ve Gazze'nin yeniden imarı konusunda istişarelerde bulunması bekleniyor.
Görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ve gerginliğin diplomasi yoluyla adil ve kalıcı şekilde sona erdirilmesinin esas olduğunu ifade etmesi beklenen Fidan'ın, Güney Kafkasya'da huzur ve istikrarın muhafazası için ortaya konan çabaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetmesi, Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde tırmanan ihtilafın yatıştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı en son 19 Temmuz 2022'de, İran Dışişleri Bakanı Erakçi de son olarak 21 Haziran'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanları seviyesinde toplanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin (YDİK) sekizinci toplantısı, 24 Ocak 2024'te Ankara’da düzenlenmişti.