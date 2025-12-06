Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/abd-disisleri-bakanligi-ukrayna-ile-gorusmeler-cumartesi-gunu-devam-edecek-1101590368.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile görüşmeler cumartesi günü devam edecek
ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile görüşmeler cumartesi günü devam edecek
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan temsilcileri ile Ukraynalı yetkililer arasındaki temasların iki gün süren görüşmelerin ardından cumartesi günü yeniden devam... 06.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-06T05:24+0300
2025-12-06T05:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
steve witkoff
abd
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093776653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c68aae6a4d451a0ee6cf38a1213616.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD temsilcileri ile Ukrayna tarafı arasında yapılan görüşmelerin cumartesi günü sürdürüleceğini açıkladı.Açıklamada, “Taraflar yarın, yerel saatle cumartesi günü yeniden bir araya gelerek görüşmeleri sürdürecek” ifadeleri yer aldı.Bakanlık daha önce, ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı’nın damadı Jared Kushner’in, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) Sekreteri Rüstem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov ile iki gün süren görüşmeler yaptığını doğrulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/abd-lubnana-905-milyon-dolarlik-askeri-araclarin-olasi-satisini-onayladi-1101590264.html
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093776653_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_fde0e418e7f37431c08778f7a6ccc09c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, steve witkoff, abd, ukrayna
abd, steve witkoff, abd, ukrayna

ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile görüşmeler cumartesi günü devam edecek

05:24 06.12.2025
© AP Photo / Jose Luis MaganaABD'den yeni Tayvan hamlesi: 'Bağımsızlığını desteklemiyoruz' ifadesi kaldırıldı
ABD'den yeni Tayvan hamlesi: 'Bağımsızlığını desteklemiyoruz' ifadesi kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan temsilcileri ile Ukraynalı yetkililer arasındaki temasların iki gün süren görüşmelerin ardından cumartesi günü yeniden devam edeceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD temsilcileri ile Ukrayna tarafı arasında yapılan görüşmelerin cumartesi günü sürdürüleceğini açıkladı.
Açıklamada, “Taraflar yarın, yerel saatle cumartesi günü yeniden bir araya gelerek görüşmeleri sürdürecek” ifadeleri yer aldı.
Bakanlık daha önce, ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı’nın damadı Jared Kushner’in, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) Sekreteri Rüstem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov ile iki gün süren görüşmeler yaptığını doğrulamıştı.
Suriye Menbiç ABD askeri araç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
DÜNYA
ABD, Lübnan'a 90.5 milyon dolarlık askeri araçların olası satışını onayladı
05:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала