ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile görüşmeler cumartesi günü devam edecek
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD temsilcileri ile Ukrayna tarafı arasında yapılan görüşmelerin cumartesi günü sürdürüleceğini açıkladı.Açıklamada, “Taraflar yarın, yerel saatle cumartesi günü yeniden bir araya gelerek görüşmeleri sürdürecek” ifadeleri yer aldı.Bakanlık daha önce, ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı’nın damadı Jared Kushner’in, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) Sekreteri Rüstem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov ile iki gün süren görüşmeler yaptığını doğrulamıştı.
