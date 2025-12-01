https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/mustafa-desticinin-cikisi-gundem-oldu-evlenmeyenleri-ise-almayacaksin-1101440952.html

Mustafa Destici'nin çıkışı gündem oldu: 'Evlenmeyenleri işe almayacaksın'

Mustafa Destici'nin çıkışı gündem oldu: 'Evlenmeyenleri işe almayacaksın'

Sputnik Türkiye

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Mardin İl Kongresi'nde yaptığı 'evlilik çıkışı' sosyal medyada gündem oldu. Destici, "İşe... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-01T11:54+0300

2025-12-01T11:54+0300

2025-12-01T11:54+0300

türki̇ye

mustafa destici

evlilik

büyük birlik partisi (bbp)

mardin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101440794_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_d1b2acbb38cd6918ef26823b97e41603.jpg

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin’deki toplantısında yaptığı açıklamalarla gündemde. Türkiye'de evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Destici, şöyle konuştu:"Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir" şeklinde konuştu.Destici, "vatandaşlık maaşı" adı altında bir çalışma yürütüldüğünü, bunun bir an önce hizmete girmesi gerektiğini dile getirdi.Destici daha önce de "Et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyerek yaptığı tasarruf önerisiyle gündem olmuştu. Katıldığı televizyon programında aldığı ‘tasarruf önlemlerinden’ örnekler veren BBP Genel Başkanı Destici, “Ben gidip kasaba 100 lira verip et almıyorum. Gidip kuzuyu kestiriyorum” demiş, bu sözleri tartışma yaratmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/yuz-tanima-sistemi-yakalatti-fenomenin-2-cinayetten-aranirken-kitap-yazip-konferans-verdigi-ortaya-1101439295.html

türki̇ye

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa destici, evlilik, büyük birlik partisi (bbp), mardin