Mustafa Destici'nin çıkışı gündem oldu: 'Evlenmeyenleri işe almayacaksın'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin’deki toplantısında yaptığı açıklamalarla gündemde. Türkiye'de evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Destici, şöyle konuştu:"Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir" şeklinde konuştu.Destici, "vatandaşlık maaşı" adı altında bir çalışma yürütüldüğünü, bunun bir an önce hizmete girmesi gerektiğini dile getirdi.Destici daha önce de "Et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyerek yaptığı tasarruf önerisiyle gündem olmuştu. Katıldığı televizyon programında aldığı ‘tasarruf önlemlerinden’ örnekler veren BBP Genel Başkanı Destici, “Ben gidip kasaba 100 lira verip et almıyorum. Gidip kuzuyu kestiriyorum” demiş, bu sözleri tartışma yaratmıştı.
