Almanya Başbakanı Merz, Netanyahu'yla görüştü

Almanya Başbakanı Merz, Netanyahu'yla görüştü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'e yaptığı ilk resmi ziyarette, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla bir araya geldi. Merz, Gazze ateşkesinin ikinci... 07.12.2025

Almanya Şansölyesi Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Merz, "İsrail'in varlığını ve güvenliğini her zaman savunacağız. Bu, ilişkimizin değişmez özünün bir parçasıdır. Bu bugün de geçerlidir, yarın da geçerlidir ve sonsuza dek geçerlidir" dedi.Merz, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı barış planının ikinci aşamasının, İsrailli ve Filistinli esirlerle tutukluların serbest bırakılmasını ve Gazze’de uluslararası bir 'Barış Konseyi'nin denetiminde geçici teknokrat bir Filistin yönetimi kurulmasını öngördüğünü söyledi. Ayrıca bu yapının uluslararası bir güvenlik gücü tarafından destekleneceğini ifade etti.“Hamas’ın Gazze’de bir rolü olamaz, İsrail’e tehdit oluşturamaz” diyen Merz, planın uygulanması için uluslararası desteğin önemine dikkat çekti.Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la görüşecekAteşkesin birinci ve ikinci aşamasının zor olduğunu belirten İsrail Başbakanı Netanyahu, "Dışişleri Bakanı'na da belirttiğim gibi, üçüncü bir aşama var ve o da Gazze'yi radikalizmden arındırmak. Bu da insanların imkansız olduğunu düşündüğü bir şeydi. Ama bu Almanya'da, Japonya'da ve Körfez ülkelerinde yapıldı. Gazze'de de yapılabilir, ancak elbette Hamas'ın dağıtılması gerekiyor" dedi.Netanyahu, ateşkesin ilk aşamasının sona yaklaşmakta olduğunu, ikinci aşamaya geçilebilmesi için ay sonunda ABD Başkanı Donald Trump'la görüşerek Gazze’nin geleceği ve Hamas’ın yönetimden uzaklaştırılması konularını ele alacağını belirtti.Netanyahu, Filistin devletine karşı çıktığını yineleyerek, böyle bir devletin İsrail’in güvenliğini tehdit edeceğini savundu. Buna karşın Arap ülkeleriyle yeni normalleşme anlaşmalarına kapı aralayabilecek bir bölgesel barış sürecinden umutlu olduğunu dile getirdi.

